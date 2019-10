Cachanosky, duro con Espert y los libertarios: "Son una olita que no afiliaron 1.000 personas"

El economista dijo que los liberales fueron los grandes ausentes de la jornada electoral del domingo 27, y luego indicó que hacía falta una autocrítica

El economista Roberto Cachanosky se burló del desempeño del candidato a presidente del Frente Despertar, José Luis Espert, y cargó contra los libertarios de esa fuerza política, de quienes dijo que "son una olita que no afiliaron 1.000 personas".

A través de su cuenta de la red social Twitter, el economista dijo que los liberales fueron los grandes ausentes de la jornada electoral del domingo 27, y luego indicó que hacía falta una autocrítica.

En primer lugar, criticó al Partido Liberal Libertario, que oportunamente no logró afiliar ni a 1.000 personas y luego a "lo otro" -en evidente referencia a la candidatura del también economista José Luis Espert-.

La publicación de Cachanosky rápidamente se viralizó dentro de los liberales en la red social del pajarito y obtuvo múltiples respuestas.

Acusan a Espert de asociarse con "imprensentables" y a todos los dirigentes liberales de pelearse entre sí, mientras que otros le reclaman a Cachanosky que no tire "para atrás" o le piden a "todos" que se junten en un gran partido, entre otros comentarios.

Por cierto, el liberalismo fue el gran ausente de esta elección. Alguna auto critica va a haber que hacer. El tsunami liberal fue una olita que ni pudo constituir el PL. No afiliaron ni a 1000 personas y lo otro fue un papelón en que todos terminaron peleados — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) October 28, 2019

De alguna manera, Espert en la semana previa a las elecciones planteo algo similar. En un video que apareció en las redes sociales, el candidato por el Frente Despertar habló del rol que cumplen las fundaciones y los think tanks de orientación libertaria.

"Hacer política es eso (en referencia a las fotografías) sino armen la fundación libertaria y no hablan con nadie, no se ensucian con nadie. Pero son una fundación, no un partido político que quiere cambiar el país", expresó.

"De 24 supuestos partidos libertarios el único es el de Córdoba. Les voy a decir lo siguiente, es más, el partido libertario a mí me cagó. Me prometieron que a esta altura iban a ser partido nacional y 10 meses después hay un solo partido como en aquel momento", dijo Espert.

"No hay Espert presidente en 2023 sin que ustedes sean partido nacional", agregó.