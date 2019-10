Jair Bolsonaro volvió a cargar contra Alberto Fernández: "Nos preparamos para lo peor"

El presidente de Brasil afirmó que no piensa romper el Mercosur, pero que espera que Fernández respete "las mismas prácticas de Macri"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió este martes a criticar a Alberto Fernández y auguró que el plan del mandatario electo de "congelamiento de los precios y aumento de salario en base a la lapicera no va a salir bien". Y agregó que su gobierno "está preparado para lo peor" en relación con Argentina.

"Brasil estará mejor si nuestros vecinos también están bien. En el caso de Argentina, quien está volviendo es la señora Cristina Kirchner, muy ligada con Dilma, con Lula, con (Evo) Morales, con (Fernando) Lugo, el fallecido Fidel Castro y Maduro. Esa es nuestra preocupación. Sabemos que su receta económica no tuvo éxito en ningún lugar del mundo", evaluó Bolsonaro.

Luego de no haber felicitado a Fernández por su triunfo electoral del domingo pasado, el jefe de Estado brasileño mantuvo sus cuestionamientos hacia el futuro presidente argentino quien, por su parte, suele tener pronunciamientos a favor de su rival político, el ex mandatario Luis Inácio "Lula" Da Silva.

Bolsonaro aclaró que no piensa "romper nada" en materia diplomática con la Argentina, pero planteó que espera "lo peor".

"(Determinadas medidas económicas) Fueron intentadas aquí en el pasado y no tuvieron éxito, como Argentina, que escuchamos que podría ser un plan de (Alberto) Fernández el congelamiento de los precios y el aumento de salario en base a la lapicera. Eso no va a salir bien. Sería muy fácil manejar la economía de esa manera, pero no hay milagros", destacó Bolsonaro.

El mandatario del vecino país se pronunció así en una entrevista que dio durante la gira asiática que encara por estos días.

"No pensamos en romper nada, pero esperamos que Fernández continúe con las mismas prácticas de Macri, apertura, libertad económica, respeto a las cláusulas democráticas del Mercosur. Pero nos preparamos para lo peor", señaló.

Por otra parte, Bolsonaro evitó referirse a situaciones políticas de China, Arabia Saudita y otros países que está visitando en el marco de su gira internacional, mientras que señaló que sí lo hace en el caso de la Argentina o Venezuela porque son naciones "vecinas".

"No voy a entrar en esos asuntos de política de esos países aquí (...) Allá, en América del Sur, son nuestros vecinos y me doy ese derecho (...) No podemos estar de acuerdo con países donde la libertad no tiene valor", remarcó en referencia a Cuba y Venezuela.

En tanto, deslizó críticas a Mauricio Macri por no haber logrado su reelección, a la que Bolsonaro manifestó su apoyo en más de una ocasión durante la campaña, instando a los argentinos a votar un nuevo mandato del líder del PRO.

"Aquí sabemos en qué se equivocó. Él (Macri) no hizo las reformas que tenía que hacer en el pasado, él hizo reformas que tenían que ser hechas a medias, y se acercó mucho a las banderas de la izquierda contra el conservadorismo. Acostumbro a decir que quien se queda en medio del camino, más temprano que tarde, no tiene como ir para adelante ni para atrás, y viene la derrota", evaluó.