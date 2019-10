Con el eje central puesto en las finanzas de la Provincia, comenzó la transición bonaerense

Axel Kicillof aprovechó el encuentro y le pidió a Vidal que "retrotraiga" el aumento de tarifas dispuesto para los próximos meses

Finalmente, se concretó la primera reunión entre la saliente gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y su sucesor, Axel Kicillof. Fue un encuentro que se extendió por más de dos horas y que se desarrolló en un tono cordial, más allá de las desafiantes declaraciones previas del mandatario electo, quien no dudó en definir a la provincia como "tierra arrasada".

Además, el gobernador electo aprovechó la oportunidad para pedirle a Vidal que "retrotraiga" el aumento de tarifas dispuesto en las últimas horas.

En el encuentro, quedó claro que el eje central de la transición serán las finanzas de la provincia: la deuda, los préstamos internacionales, las reservas del Banco Provincia y el diseño del presupuesto 2020.

Más allá de cualquier resonante declaración mediática de Kicillof, ambos coincidieron en que la transición debe ser ordenada en el mes que queda para que culmine el mandato de uno y comience el de otro.

"Le dijo que cuide la situación de la provincia, en área que son críticas. Hay una crisis económica y dejan la gestión con pocos recursos", indicó el gobernador electo al salir de la reunión.

Además, manifestó que aún no habló con el presidente electo, Alberto Fernández, pero destacó que "seguramente vamos a tratar de hacer algo con los equipos nacionales para delinear algo en conjunto".

Sobre la reunión con su antecesora, Kicillof remarcó: "Le pedí que retrotraiga el aumento tarifario que está planteado para los próximos meses".

Y añadió: "La gobernadora dijo que este aumento venía pendiente desde agosto, yo le planteé que como están las cosas, los precios y con lo que ganaron las empresas que lo dé de baja".

En diálogo con los medios que lo aguardaban en la puerta de la Gobernación, Kicillof precisó que otra de las cosas que le pidió a Vidal es que "cuide la plata de la Provincia, porque hay una crisis, y que no queden cuestiones para la próxima administración".

Asimismo, el ex ministro de Economía calificó de "cordial" el primer encuentro que mantuvo con la mandataria saliente, en el inicio de la transición y dijo que se intentó "hacer un diagnóstico bien preciso con información del propio gobierno".

Asimismo y antes de dirigirse a un encuentro con intendentes peronistas, el todavía legislador nacional remarcó que en los próximos días la transición continuará con las reuniones de los distintos equipos técnicos.

"Queríamos conocer el estado de situación de los diferentes años, conocer cómo está la infraestructura escolar, la situación social, laboral, la deuda, la situación económica, todo lo que es información para hacer un diagnóstico bien preciso con información del propio gobierno", apuntó Kicillof.

El gobernador electo también adelantó que la semana próxima habrá otra reunión con los equipos, y precisó que entre los pedidos que le hizo a la gobernadora Vidal, destacó la solicitud de "que retrotraiga el último aumento de tarifas".

Fuentes de la Gobernación destacaron que todo el gabinete estará a disposición "para lo que necesiten" los colaboradores de Kicillof y remarcaron que la intención es "no entregar la provincia como se recibió" en relación a la situación de Buenos Aires luego de los ocho años de gestión de Daniel Scioli.

Vidal y Kicillof ya tienen armados los equipos que entablarán las negociaciones para llevar adelante un traspaso ordenado y dinámico a partir del próximo lunes.

Del lado de Vidal estarán el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai; el ministro de Economía, Damián Bonari; y el subsecretario de Coordinación de la Gestión, Emmanuel Ferrario.

Mientras tanto, por el lado del gobernador electo se harán cargo, el ex secretario de Comercio, Augusto Costa, el ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Carlos Bianco; el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Girard; el ex director del Banco Central, Juan Cuattromo, y el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Federico Thea.

Allegados a Vidal admitieron que el pedido de Kicillof de anular el aumento de tarifas "fue algo que se conversó y no hubo definición".

"Hablaron del aumento de tarifas. Nosotros deberíamos haber aumentado la luz y no lo hicimos. Eso debemos hacerlo por contrato. Por un contrato que nos dejó Scioli. Pero bueno, no aumentamos en el año pero debemos hacerlo ahora", agregaron las fuentes.

Vidal ya ordenó a su equipo la confección de un documento con el detalle de los números de la gestión para entregarle a Kicillof.

Cómo es el aumento dispuesto por Vidal

Las tarifas de electricidad en territorio bonaerense aumentarán 25% promedio a partir del primero de enero próximo, de acuerdo con lo autorizado por el gobierno provincial de María Eugenia Vidal.

El ajuste corresponde a las boletas que pagan los usuarios de las empresas EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y unas 200 cooperativas que se encargan de la distribución de la electricidad en el interior provincial.

Así fue dispuesto por la resolución 1713 suscripta por el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, y la medida entrará en vigencia con la nueva administración que estará a cargo de Axel Kicillof.

En rigor, el ajuste estaba pendiente desde agosto último pero fue postergado en ese momento por decisión del gobierno provincial.

A través de la disposición oficial, se resuelve "aprobar los recálculos de los cuadros tarifarios de las distribuidoras de energía eléctrica" que prestan servicios en el interior bonaerense.

De este modo, los clientes de la Provincia pagarán desde el primer día del 2020 a razón de $3,53 el kilowatt hora, contra los $3,20 de la actualidad.

En tanto, los cargos fijos tendrán un incremento del 40 por ciento y llegarán a 121,26 pesos para usuarios residenciales.

En los últimos cuatro años, las tarifas eléctricas en territorio gobernado por Vidal sufrieron un fuerte ajuste del 3.000 por ciento.