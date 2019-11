"Los votantes de Macri son un cáncer permanente del país que te quieren comer las entrañas"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dijo que el 40% que respaldó a Cambiemos son los mismos "que trajeron a los milicos para matar"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, festejó el triunfo de la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Kirchner, en las elecciones presidenciales del domingo pasado y criticó a quienes votaron al actual jefe de Estado, Mauricio Macri, que buscaba su segundo mandato.

En un discurso que dio luego de su marcha de los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo frente a la Casa Rosada, comparó a los seguidores de Juntos por el Cambio con las personas que fueron cómplices de la dictadura militar y los calificó como "un cáncer permanente del país, que te quiere comer las entrañas".

"Ganamos, en las urnas. Quiere decir que tenemos más votos que ellos, pero no tenemos que olvidar que esos votos son los mismos que trajeron las botas. Son los mismos que trajeron a los milicos para matar. Son los mismos que se callaron cuando mataban a nuestros hijos, a nuestras madres. Son los mismos del silencio, a pesar del horror. Ese 30 o 37 por ciento es como un cáncer permanente del país, que te quiere comer las entrañas", insistió.



En esa línea, la dirigente consideró que se trata de personas "que siempre están, para decir quién es terrorista y quién no, quién roba porque usa una gorrita al revés y quién no".



En los días previos a los comicios, Bonafini había lanzado varias advertencias contra los jueces a quienes les dijo que "van a tener que pagar lo que nos hicieron", en referencia a las causas por corrupción contra funcionarios kirchneristas y hasta contra la exmandataria Cristina Kirchner.

También había acusado a agrupaciones de izquierda y al dirigente social, Juan Grabois, a quienes acusó de "hacerles el juego al Gobierno" de Cambiemos y les había pedido no "hacerle paros" a Alberto Fernández si llegaba a la Presidencia.

Y había calificado al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, como un "espía de Macri".