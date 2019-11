Alivio en el Frente de Todos por el llamado de Trump a Fernández: qué dijeron sus referentes

Referentes del espacio del presidente electo celebraron el buen tono de la comunicación y las perspectivas de colaboración que se abren

El llamado que este viernes realizó Donald Trump al presidente electo Alberto Fernández fue muy bien recibido por el Frente de Todos, que consideraron al hecho como un buen puntapié inicial entre las dos figuras políticas.

"No sé si decir que esto me tranquiliza, pero me alegra que haya ocurrido", afirmó el diputado Felipe Solá, quien se rumorea como posible canciller el próximo gobierno.

El ex gobernador bonaerense comentó que el tono amistoso del presidente de los Estados Unidos resulta "un problema menos en el sentido del corto plazo de la relación". Y recalcó: "Por algo se empieza, y se empezó bien".

Por su parte, Eduardo Valdés, ex embajador argentino en el Vaticano, anticipó que "Alberto va a tener una relación muy seria, muy madura con Donald Trump".

"El peso que tiene Estados Unidos es el más importante. Fue muy importante la relación de Bush con Néstor Kirchner. Y fue Trump el que llamó a Argentina", evaluó Valdés.

Te puede interesar Escrutinio definitivo: la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner arrasó en las cárceles

Un llamado decisivo

Cinco días después de las elecciones, Donald Trump, se comunicó por teléfono con Alberto Fernández para felicitarlo por su triunfo y empezar a delinear la nueva relación bilateral.

El presidente norteamericano, quien mantuvo un buen vínculo con el saliente Mauricio Macri, le expresó a Fernández su deseo de "conocerlo inmediatamente" y resaltó que la victoria del Frente de Todos en la Argentina había sido "comentada en todo el mundo".

"He instruido al FMI para trabajar con usted. No dude en llamarme", le dijo Trump a Fernández, en momentos en que el futuro gobierno del peronismo espera poder renegociar la deuda contraída con el organismo internacional.

El llamado del presidente de Estados Unidos llegó a las oficinas del mandatario electo de San Telmo, ubicadas en México al 300, a las 17:00.

Te puede interesar Pelea por fondos de jubilados: amparo para blindar inversiones de ANSES hasta que asuma Fernández

"Felicitaciones por la gran victoria. La vimos por televisión", afirmó el mandatario norteamericano, al iniciar la conversación.

Además, expresó: "Va a hacer un trabajo fantástico. Espero poder conocerlo inmediatamente. Su victoria ha sido comentada en todo el mundo".

Por su parte, Fernández le transmitió su intención de mantener "una relación madura y cordial" con Estados Unidos alrededor de "muchos temas comunes, en el marco de una situación compleja en la que Argentina necesita ayuda".

"Tenemos que hacer cosas juntos", le afirmó Fernández a Trump, en el diálogo fundacional de la futura relación entre los dos gobiernos, que comenzará el próximo 10 de diciembre.

Durante la campaña electoral, el referente del Frente de Todos había dicho que su intención era mantener un vínculo de "respeto y madurez" con el país norteamericano, consciente de su poderío mundial.

"Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Ningún país como Argentina puede enemistarse. Lo único que espero es que tenga una relación de respeto y madurez con nosotros como nosotros la queremos con ellos", había dicho Fernández en septiembre pasado durante su visita a Bolivia.