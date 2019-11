Alberto Fernández se reúnió con López Obrador: qué productos busca exportar a México

El presidente electo se encontró con su par mexicano Andrés López Obrador y luego hablará con empresarios de ese país en busca de inversiones

El presidente electo Alberto Fernández se reunió este lunes con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la primera gira que realiza luego de derrotar a Mauricio Macri en las elecciones del 27 de octubre pasado.

En la reunión, Fernández conversó con López Obrador de temas económicos, con la intención de dar una fuerte señal política de alineamiento dentro del polo de centroizquierda en el que se alinean gobernantes y políticos latinoamericanos, denominado Grupo de Puebla.

El presidente electo argentino arribó al Palacio Nacional de México minutos antes de las 12:00 donde lo recibió López Obrador.

Fernández fue recibido en la entrada del palacio gubernamental por el vicecanciller mexicano, Maximiliano Reyes, mientras que saludó a un pequeño grupo de argentinos que aplaudieron su paso.

López Obrador le pidió a su próximo par argentino acelerar la "recuperación del comercio bilateral", por lo que el diputado Felipe Solá y los economistas Matías Kulfas y Cecilia Todesca se reunieron desde muy temprano con autoridades del gobierno mexicano.

El mercado automotor, la carne y hasta los porotos negros que producen las provincias del Norte argentino serán parte del comienzo de la negociación destinada, según Solá, a intentar revertir una balanza negativa de u$s900 millones.

Primero en la reunión a solas, y a continuación en el almuerzo, Fernández y López Obrador hablaron sobre la posibilidad de ampliar el acuerdo de complementación comercial ya vigente, aunque el presidente mexicano deberá enfrentar no poca oposición interna para avanzar en el acuerdo.

Entre quienes ya se quejan están los ganaderos mexicanos, temerosos de perder mercados con el eventual ingreso de carne argentina a México.

El diputado Felipe Solá, uno de los candidatos a ocupar la Cancillería en el próximo gobierno de Alberto Fernández, aseguró este lunes que apuesta a "abrir una relación bilateral diferente en todos los sentidos" con México, durante su visita a ese país acompañando al presidente electo.

Según dijo, esta expectativa se sustenta en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, "genera la posibilidad de una línea con América del Sur que no existía en México con anteriores administraciones, y eso es importante".

Así lo planteó desde México, donde acompaña a Alberto Fernández en su primera visita protocolar a un país desde que fue electo presidente en los comicios del último 27 de octubre.

Además de López Obrador, Alberto Fernández se reunirá con empresarios mexicanos, entre ellos el poderoso Carlos Slim.

Solá recordó que antes de resultar electo presidente Alberto Fernández, López Obrador se comunicó con él y le dijo que quería "abrir una relación bilateral diferente en todos los sentidos", en la cual "el tema del comercio" era "importante".

Respecto de Venezuela, Solá sostuvo que Fernández y López Obrador coinciden "bastante", y agregó que "lo que importa es la conciencia sudamericana y la necesidad de unirse, porque es el continente que más retrocede en términos relativos".

Según dijo, en búsqueda de esa necesaria "unidad" no se debe mantener "un aposición muy dura" respecto de Venezuela.

"No hay que esperar que haya gente que piense exactamente igual que nosotros, lo que hay que hacer es trabajar con todos, en la unidad, salvo en lugares en donde haya escollos que se van a ir planteando"; dijo Solá, que aclaró que esa unidad "no es ideológica, porque eso dura lo que dura cada gobierno".

"No hay que hacer un club ideológico en Latinoamérica", dijo, y deslizó que "no se puede construir solo en base a las posiciones frente a Venezuela".

En el mismo sentido aclaró que "no van a modificar" la visión que tienen "sobre temas" que tienen "definidos", como es el caso de Venezuela.

"Los bloqueos a Venezuela demostraron que son ineficaces, solo tienen por objetivo sacar a (Nicolás) Maduro", profundizó.

"No queremos importar líos a Argentina, ya tenemos nuestros propios líos", advirtió Solá.

Respecto a Brasil, Solá asumió que "es muy baja la posibilidad" de que Alberto Fernández vaya a ese país, y reconoció que tras las declaraciones de Bolsonaro, el futuro vínculo "se ha puesto espinoso y difícil".

"El tema Brasil es evidente que presenta en este momento una muy baja posibilidad de que vaya Alberto. Se verá si podemos ir otros", señaló el legislador nacional.

Según Solá, "no hay que esperar que en cada país haya gente que piense igual", sino que "hay que trabajar con todos".

Apenas conocido el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones del último domingo 27 de octubre, el presidente brasileño aseguró que Argentina "eligió mal" a su presidente.

"Brasil construye una pared que tenemos que trabajar para derrumbarla porque para nosotros es vital", dijo, y agregó que "hasta ahora" se maneja la información de que para la asunción de Alberto Fernández como presidente, el 10 de diciembre, estará presente el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão.

López Obrador afirmó que México ayudará a la Argentina a enfrentar la crisis económica

Previo a su encuentro con el presidente electo, el mandatario mexicano reiteró que su gobierno "hará todo lo posible por ayudar" para que Argentina salga de la crisis.

"Nos da mucho gusto que esté en México, es bienvenido", dijo con entusiasmo el mandatario durante su conferencia matutina del lunes en Palacio Nacional.

Si bien López Obrador siempre se ha manifestado respetuoso de la política interna del resto de los países, celebró el proceso democrático argentino que llevó a Fernández a la Casa Rosada.

"Él gana en una elección democrática y así lo decide su pueblo y eso es lo más importante, que no haya imposiciones, que no se use la fuerza, el mejor método para resolver diferencias es el método democrático. Que sea el pueblo libre el que decida sobre quién debe de gobernarlos y aceptar la voluntad del pueblo y que la democracia es el mejor sistema político que existe, desde hace muchísimo tiempo, desde la época de los griegos está demostrado".

Aunque no habrá protocolo para un jefe de Estado, López Obrador anticipó una reunión larga en la que comerán juntos.

"Es una vista que estimamos mucho, pero no es propiamente visita de Estado y somos cuidadosos del protocolo y el ceremonial de un gobierno republicano, vamos a recibir al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, al que ya felicitamos. Vamos a tener oportunidad de platicar bastante tiempo, y comer juntos y vamos a poder intercambiar varios puntos de vista".