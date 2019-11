Felipe Solá: "No vamos a modificar nuestra visión sobre Venezuela por el tema de la deuda con EE.UU."

El legislador, que viajó con el presidente electo, dijo que los bloqueos a Venezuela demostraron ser ineficaces y solo tienen por objetivo sacar a Maduro

El diputado nacional Felipe Solá, quien suena fuerte para encabezar la Cancillería después del 10 de diciembre, afirmó este lunes desde México, donde acompañó al presidente electo Alberto Fernández a una reunión con el mandatario local Andrés Manuel López Obrador, que los dos coinciden "bastante", y agregó que "lo que importa es la conciencia sudamericana y la necesidad de unirse, porque es el continente que más retrocede en términos relativos".



Según dijo, en búsqueda de esa necesaria "unidad" no se debe mantener "un aposición muy dura" respecto de Venezuela.



"No hay que esperar que haya gente que piense exactamente igual que nosotros, lo que hay que hacer es trabajar con todos, en la unidad, salvo en lugares en donde haya escollos que se van a ir planteando", dijo el legislador, que aclaró que esa unidad "no es ideológica, porque eso dura lo que dura cada gobierno".

"No hay que hacer un club ideológico en Latinoamérica", expresó y, al respecto, consideró que "no se puede construir solo en base a las posiciones frente a Venezuela".

En ese sentido, consideró: "Nosotros no vamos a modificar nuestra visión sobre temas que tenemos definidos, y Venezuela es uno de ellos, por el tema de la deuda con Estados Unidos".

"Los bloqueos a Venezuela demostraron que son ineficaces, solo tienen por objetivo sacar a Maduro", evaluó.

"No queremos importar líos a Argentina, ya tenemos nuestros propios líos", advirtió el legislador.



Respecto al vínculo con Brasil, señaló que "se ha puesto espinoso y difícil" por los cruces con el mandatario Jair Bolsonaro, pero señaló que a la asunción de Alberto Fernández asistiría el vicepresidente de ese país.

"El tema Brasil es evidente que presenta en este momento una muy baja posibilidad de que vaya Alberto. Se verá si podemos ir otros", señaló el legislador nacional.

Desde México, consideró que "Brasil construye una pared que hay que trabajar para derrumbarla porque" para la Argentina "es vital".

"Hasta ahora tenemos que va a venir el vicepresidente de Brasil el 10 de diciembre", afirmó, luego de que Bolsonaro afirmara que no iba a participar.