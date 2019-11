Macri confía en liderar la oposición: "No voy a ir a ningún lado, hay Mauricio para rato"

El Presidente afirmó que seguirá trabajando en el ámbito político porque "está más enamorado que nunca" del país. "Hay gato para rato", bromeó

El presidente Mauricio Macri cerró este lunes una reunión de Gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner (CCK) con un tono de despedida de la gestión, pero en el que, a la vez, se posicionó como dispuesto a liderar nuevamente el espacio de Juntos por el Cambio desde la oposición.

"A todos aquellos que me viven preguntando si me voy a retirar de la política, les digo: estoy acá, no voy a ir a ningún lugar. Junto a este gran conjunto de dirigentes, que se ha ido fortaleciendo, quiero decirles que hay Mauricio para rato", afirmó. Y bromeó: "Hay gato para rato"

"Un compromiso así no termina cuando termina una gestión de gobierno. Lo que le pasa a uno es que pasamos a tener un compromiso público distinto. Ya forma parte de nuestra esencia. No nos podemos desenchufar de un día para otro", explicó mirando a la audiencia de funcionarios y militantes congregados en el CCK.

"Me metí en esto porque, tal vez, estoy loco de amor por mi país y su gente. Lo que quiero decirles es que después de estos años de presidente, lejos de sentirme decepcionado, hoy estoy más enamorado que nunca de mi país y de mi gente", planteó.

"Desde el lugar que me toque, voy a seguir trabajando para lograr ese país que nos merecemos", propuso el Presidente.

Acerca de su gestión, el Presidente sostuvo: "Hemos logrado algo sólido y constructivo, potente. Todos en la misma sintonía".

"Esto que formamos, que es un equipo, ha tenido aciertos y desaciertos, pero hemos logrado transofrmaciones muy importantes, trascendentes. Pero la más importante es haber despertado a millones de argentino a recuperar la esperanza de que se puede", opinó.

Y, a continuación, realizó una aseveración que le mereció la ovación de los presentes: "Todos nos vamos a casa con las conciencias tranquilas y las manos limpias".

Sobre la próxima etapa como oposición a la gestión de Alberto Fernández, Macri sostuvo: "No pondremos palos en la rueda al gobierno que entra".