Para Rafael Bielsa, la política exterior de Macri fue "una catástrofe nacional"

El ex ministro de Relaciones exteriores durante la administración de Néstor Kirchner calificó al de Mauricio Macri como "un gobierno de elite"

El ex canciller Rafael Bielsa calificó al de Mauricio Macri como "un gobierno de elite" y consideró que su política exterior "ha sido una catástrofe nacional".

Bielsa analizó la situación nacional frente a una nueva renegociación con el FMI y graficó: "Un país con nueve default en su historia no es el novio que uno le presentaría a la hija".

"Argentina ha hartado a la comunidad internacional", sostuvo quien fue funcionario durante la Presidencia de Néstor Kirchner.

Rafael Bielsa, durante su paso por el Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación, desmintió un ofrecimiento para integrar el gabinete de Alberto Fernández y dijo que su relación con el candidato es "óptima".

El también titular de Corporación América consideró que el empresariado no estuvo contento con la gestión de Macri.

"Yo he escuchado muchísimos más empresarios lamentarse por las incalculables pérdidas que le ocasionó el gobierno que sale, que por sus ganancias. Una de las características de este gobierno es que no fue de clase, fué de élite, de club house, de country, de conocidos, de agenda. Había que haber ido a cierto lugar, cursado en cierto colegio y entonces tenías posibilidad de que te fuera muy bien. A nosotros, a la empresa Aeropuertos Argentina 2000 y a la Corporación América en general, como la del señor (Eduardo) Eurnekian era una generación que había que exterminar, porque era una generación vieja. Lo dijo Macri expresamente de su padre a la semana de que muriera. Entonces a nosotros, a todas las actividades nuestras, nos hizo mucho daño. Y a muchísimos otros empresarios igual, y si no habría más inversión más en la República, ¿no?", indicó.

Al ser consultado sobre la tensa relación que puede gestarse con Brasil a partir de la asunción de Fernández, y como consecuencia de las constantes declaraciones en su contra por parte de Bolsonaro, Bielsa dijo que "la frontera con Brasil es un dato geopolítico, no cartográfico".

"Hay que entender que, quizá, en el único país importante en donde Argentina es importante es Brasil. No por lo que somos, como potencia económica o en conocimientos, tiene que ver con la proyección internacional de ellos. Siempre se pensó continentalmente. Argentina tiene una enorme tarea de reconstrucción de los lazos. Me parece que si la diplomacia no puede resolver o hacer oídos sordos de un exabrupto que, en realidad, más que ofendernos como comunidad es descalificar a quien lo profiere, entonces no tiene sentido tener un centenar de embajadores en otro centenar de países en el mundo", indicó.

Bielsa afirmó que no rescata "absolutamente nada, ningún aspecto de la política exterior del gobierno de Macri".

"Ha ofendido al país con la relación con Gran Bretaña, ha sido una política claudicante, temerosa, de resignación de principios históricos de la diplomacia argentina como su integración a la manada del grupo de Lima, teniendo el ejemplo de un "paisito" que está acá cerca, sin ser despectivo, y la actitud de México que han respetado la tradición del derecho público internacional latinoamericano al tener una posición de distancia frente a los problemas que vive Venezuela. Quiero ser totalmente claro, no hay política que yo pueda decir que en esto estoy de acuerdo", añadió.