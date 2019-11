José Alperovich: "No voy a tomarme licencia porque no hice nada"

El senador por Tucumán aseguró que no necesita conservar los fueros y que no habló sobre la denuncia con los referentes del peronismo

El senador peronista por Tucumán, José Alperovich, fue denunciado la semana pasada por abuso sexual por una de sus sobrinas.

En medio de un marcado silencio de gran parte del plano político entorno a este tema, el legislador rechazó las acusaciones y aseguró que no piensa pedir una licencia de sus obligaciones en el Senado mientras se realiza la investigación judicial.

Aseguró incluso a Clarín que este miércoles, día de la jura de los nuevos senadores, estará presente en la Cámara alta, y que que también irá a la asunción de Alberto Fernández.



Alperovich, tres veces gobernador de Tucumán, se encuentra en Miami y desde allí descartó la posibilidad de tomarse una licencia. "¿Por qué debería hacerlo? Yo no hice nada malo. No entiendo por qué entonces debería dar un paso al costado. Es obvio que toda esta denuncia es un operativo", dijo al respecto.



"Si hubiera hecho algo no tendría drama (en tomar licencia), pero no lo hice. Acá me escracharon públicamente y es todo un operativo. Yo ni hice ni "A". Es una chantajeada. No creo que haya algo político por atrás", añadió.





El legislador afirmó que aportará pruebas para sostener su opinión, que incluyen chats entre la denunciante y su hija. Asimismo, recordó que 10 días antes de que tomara trascendencia pública la denuncia, él mismo había hecho una denuncia en contra de su sobrina, sin ratificarla en la Justicia.



"Ella trabajó a la par de mi hija Sarita durante dos años. Estuvo en la campaña, había 25 personas en la campaña. ¿En qué momento puedo haber hecho algo de lo que ella dice? Ella iba al gimnasio con mi hija. Ni siquiera dependía de mí económicamente", dijo Alperovich.



Indicó que su sobrina trabajaba también para la senadora Beatriz Mirkin y que antes se desempeñó en el Ministerio de Economía de Tucumán.



Consultado acerca de si buscará conservar sus fueros políticos, el senador afirmó: "El que piense eso no me conoce. Yo no tengo drama, yo no necesito las cosas. Acá lo que importa es que yo no hice nada. Cualquier decisión futura habrá que analizarla en su momento".



"Yo no mezclo las cosas", prosiguió el senador: "Yo no estoy en esa. No estoy en esto por un cargo. Tengo una buena vida familiar, a mis empresas les va bien. Repito: no estoy en esto por un cargo".

También indicó que no adelantó a ninguno de los referentes del peronismo nada sobre esta denuncia ni sobre sus planes: "Yo no tengo que hablar con nadie. Si tienen que tomar alguna decisión que la tomen. Yo me voy a encargar de demostrar que todo esto es mentira".