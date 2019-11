Caserio admite que Alberto Fernández le ofreció ser parte del gabinete

El senador nacional por el PJ indicó que en la semana se juntará con el presidente electo para definir sobre la posible designación como ministro

El senador nacional por el PJ Carlos Caserio admitió este lunes que el presidente electo, Alberto Fernández, le ofreció ser parte del gabinete nacional.

"Estuve viendo y hablando de este tema con mi familia. Y me voy a juntar con el presidente electo esta semana. Vamos a decidir juntos" la designación, señaló el legislador.

Cuando se lo consultó sobre si el ofrecimiento es el de convertirse en ministro de Transporte desde el 10 de diciembre próximo, no lo confirmó, pero tampoco lo negó.

"Hablamos con Fernández pero no lo definimos. Tenemos que hablar un poco más profundamente", enfatizó.

Según Caserio, "a partir del ofrecimiento me dediqué a seguir en el Senado, trabajando para la unidad definitiva de todo el peronismo" en la Cámara Alta.

"Me dediqué a eso y no me moví con este tema" de su designación, añadió.