Luego de las últimos movimientos de Cristina Kirchner, debuta en el Senado del bloque unificado del PJ

La vicepresidenta electa quiere que la próxima presidenta provisional del Senado sea la ex gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Abdala

En medio de las definiciones sobre la unificación de las bancadas peronistas y sobre en quién recaerá la conducción del bloque a partir del recambio legislativo, los senadores del bloque Justicialista se reunirán este martes, en la previa a la jura de los nuevos integrantes de la Cámara alta.

El cónclave se desarrollará este martes a las 16:00 con los actuales senadores pero habrá una segunda reunión a las 19:00 del bloque ampliado incluyendo a los senadores electos que jurarán el próximo miércoles.

En dichos encuentros, se descuenta que se pondrá sobre la mesa la discusión acerca de la arquitectura que tendrá el peronismo con la nueva composición del Senado, luego de que trascendiera la intención de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner de unificar a los bloques PJ y Frente para la Victoria en una única bancada del Frente de Todos.

Tampoco escapará a los asistentes a la reunión el ofrecimiento que la cúpula del Frente de Todos le hizo llegar al formoseño José Mayans para que se haga cargo de la jefatura de ese bloque único del peronismo, en reemplazo del cordobés Carlos Caserio.

Las declaraciones de éste último a favor de continuar con una dinámica de dos bloques separados, uno "albertista" y otro "cristinista", cayeron mal en el entorno de la líder de Unidad Ciudadana, y el que intercedió para ordenar la situación fue el propio Fernández, quien le ofreció al cordobés un ministerio, presumiblemente el de Transporte, para correrlo de la escena y allanar el camino de la unidad.

La ex presidenta quería ubicar al frente del bloque a la mendocina de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti, pero para no poner en riesgo la pretendida unidad propuso como solución salomónica el nombre de Mayans, que responde al gobernador Gildo Insfrán: si bien el formoseño representa al grupo de gobernadores peronistas y no a Unidad Ciudadana, es uno de los senadores del PJ que más cercanía tiene con el kirchnerismo.

"La decisión política ya fue tomada y es de la conducción estratégica, o sea de Alberto y Cristina. Pero hay que terminar de ver qué hace Caserio", sostuvieron fuentes cercanas a uno de los senadores del PJ.

El Senado realizará el próximo miércoles una sesión especial para tomarles juramento a los nuevos legisladores y definirá quién ocupará la presidencia provisional, el segundo lugar en la línea de sucesión detrás de la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner.

La sesión fue convocada para las 14:00 con el fin de que Michetti les tome juramento a los 24 senadores electos en octubre pasado por la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Salta, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Pero el dato más importante de la jornada será la elección del presidente provisional de la Cámara alta, un nombre que según distintas fuentes del Congreso depende de la voluntad de Cristina Kirchner.

Si bien Fernández Sagasti suena para ese lugar al igual que el neuquino Oscar Parrilli, ex secretario de Cristina Kirchner, no se descartan los nombres de senadores alineados con los gobernadores peronistas.

Así es como en una jugada sorpresiva, la vicepresidenta electa expresó su deseo de que la próxima presidenta provisional del Senado sea la ex gobernadora y senadora electa de Santiago del Estero, Claudia Abdala. La ex mandataria es la mujer del gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora.

Claudia Abdala gobernó Santiago del Estero entre 2013 y 2017, cuando su marido fue reelecto gobernador.

Entre 2013 y 2015, Gerardo Zamora fue el presidente provisional del Senado. Se trata de un puesto clave, segundo en la línea de sucesión presidencial y que hoy ocupa el macrista Federico Pinedo.

Gerardo Zamora había sido el primer gobernador en salir a saludar públicamente la postulación a la presidencia de Alberto Fernández.

La decisión de encumbrar a Claudia Abdala es una señal a los gobernadores. En Santiago del Estero, la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se impuso por casi el 75% de los votos. Zamora tiene alineados a 6 diputados nacionales y tres senadores nacionales.

En verdad se trata del segundo gesto consecutivo que hace la ex presidenta a los gobernadores y al PJ territorial en apenas un puñado de días. La semana pasada, y contra muchos pronósticos, se inclinó por el formoseño José Mayans para presidir la futura bancada unificada del peronismo y el kirchnerismo en el Senado.

Formosa es la segunda provincia, detrás de Santiago del Estero, donde el Frente de Todos se impuso por mayor diferencia: cosechó el 65% en la presidencial.

Se prevé que en la misma sesión se elijan también las secretarías y prosecretarías Parlamentaria y Administrativa, cargos para los que circulan los nombres de Marcelo Fuentes, cuyo mandato como senador del Frente para la Victoria termina el 10 de diciembre, y la ex senadora Virginia García, actual secretaria de ese bloque.

"No hay margen para otra cosa que no sea unificar el bloque del PJ en la Cámara alta", dice el senador Luenzo

El senador nacional Alfredo Luenzo aseguró este martes que "no hay margen para otra cosa que no sea unificar el bloque del PJ en la Cámara alta", y consideró que Cristina Kirchner "ha tenido un gran gesto" al designar a un hombre como José Mayans, proveniente del peronismo, para conducir ese espacio.

"Queremos plasmar en una foto lo que hoy hablamos en conversaciones privadas", dijo Luenzo en declaraciones a radio El Destape, y precisó que en las próximas horas habrá un anuncio oficial sobre la jefatura de la bancada, en la que confluirán el PJ y Unidad Ciudadana.

"La discusión por el bloque del PJ en el Senado viene bien encaminada, no hay espacio para especulaciones", sostuvo, y confirmó que esta tarde se reunirán los senadores del PJ y sumarán a última hora a los legisladores electos del espacio para avanzar en estas definiciones.

Para Luenzo, se trata de definir "si estamos todos dentro del campo nacional y popular", y analizó que la nueva bancada podría sumar entre 39 y 40 senadores para darle al presidente electo, Alberto Fernández, el apoyo necesario para gobernar.

El senador por Chubut, que preside la comisión de Medios, consideró que el número con el que cuentan en el Senado les dará la posibilidad de "tener la mayoría para presidir las comisiones más importantes", y ratificó que "no hay margen para otra cosa que no sea unificar el bloque".

También señaló que esperan contar con el apoyo de legisladores de Cambiemos en leyes claves en las que se requieran mayorías especiales, como la designación del Procurador General de la Nación, y opinó en ese sentido que "hay radicales que apoyarán porque ya no están muy a gusto en la lógica de Cambiemos".