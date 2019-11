Massot afirmó que "para volver al poder" Cambiemos tiene que abrirse a los que "resistieron la grieta"

El diputado nacional del PRO destacó que Cambiemos tiene que "tender los brazos" a dirigentes como Juan Schiaretti o Juan Manuel Urtubey

El diputado nacional del PRO Nicolás Massot afirmó este martes que "para volver al poder" Cambiemos tiene que "tender los brazos" a los dirigentes que "resistieron la grieta", entre los que destacó al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y al saliente mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey.

"Para volver al poder va a tener que tender los brazos con una configuración distinta, mirando a aquellos que resistieron la grieta y que tuvieron un comportamiento responsable como Schiaretti y Urtubey", sostuvo el cordobés.

El diputado realizó una fuerte autocrítica sobre la gestión de Cambiemos, principalmente en lo que se refiere a las alianzas: "Como oficialismo no entendimos el alcance que debía tener la colaboración y la búsqueda de mayorías".

Te puede interesar Sojeros en alerta por retenciones le advierten a Alberto que van a resistir "al costado de las rutas"

"Si queremos no solamente ejercer una buena oposición sino además transformarnos nuevamente en una alternativa de poder, tenemos que entender los errores no forzados que cometimos y que nos toque desde la oposición hacer lo que no hicimos desde el oficialismo", expresó.

Y añadió: "Cambiemos es un partido que lógicamente por cómo nació su toma de decisiones siempre está muy circunscrita a los liderazgos de la Capital Federal y en menor medida a la provincia de Buenos Aires".

En ese sentido, Massot ratificó que "sin duda" va a continuar dentro del armado de Juntos por el Cambio, aunque aclaró que "no de un manera obsecuente sino tratando de reconstruirlo".