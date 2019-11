El lugar que soñaba Alberto Fernández antes de postularse a la presidencia

El camporista Eduardo Wado de Pedro había ido a consultarlo sobre el puesto que quería ocupar de cara a un futuro Gobierno. ¿Qué pidió Fernández?

El presidente electo, Alberto Fernández, reveló una anécdota que protagonizó junto al camporista Eduardo Wado de Pedro, sobre cómo se gestó su candidatura.



En declaraciones radiales reveló "una infidencia": dijo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le avisó un miércoles su decisión de ser candidata a vicepresidenta y que fuera él quien liderara la fórmula que pretendía unificar el peronismo. "Ese mismo lunes me vino a ver Wado de Pedro, que me había dicho que quería hablar a solas, un ratito. Cuando llegó me preguntó qué quería ser yo en el nuevo Gobierno que estaban organizando para ver cómo me ayudaban a conseguirlo, si quería ser candidato, si quería ser ministro", prosiguió



"Lo corté enseguida y le dije que 'yo quiero que le ganemos a Macri y ser embajador en España'. Wado insistió aclarando que 'te estoy hablando en serio, no es broma, ¿qué querés?' Entonces tuve que insistir en que estaba hablando en serio. Que ya era hora de que los jóvenes se hagan cargo, que si perdía Macri ya ya había cumplido el objetivo y que quería descansar un poco. Que España estaba perfecta porque yo la quiero mucho mucho y además doy clase allá. Así que te lo dijo en serio. Quiero ser embajador en España. Si me querés ayudar, eso es lo que quiero", sentenció.



"La cuestión es que el sábado Cristina anuncia la fórmula y el primero que me llama es Wado. '¡Genio!', me dijo por teléfono. Y yo le contesté: 'A vos no te mando a operar más nada’".