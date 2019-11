El Senado aprobó una licencia de seis meses para José Alperovich

Tras la denuncia por violación que realizó su sobrina, el senador y ex gobernador de Tucumán se apartará de la actividad en la Cámara Alta

La Cámara de Senadores aprobó esta tarde por unanimidad el pedido de licencia del senador nacional tucumano José Alperovich, denunciado por violación por una sobrina.

La licencia tendrá una duración de seis meses, en los que el senador no gozará de la dieta correspondiente al ejercicio de la actividad de la Cámara Alta.

"Nos solidarizamos con las mujeres que han sido abusadas o acosadas dentro y fuera del Senado. Nos rebelamos contra la violencia sexual y contra la muerte de miles de mujeres y niñas", expresó la senadora Norma Durango, quien leyó un comunicado de la Comisión Banca de la Mujer del Senado.

En tanto, Durango instó a los senadores a "revisar sus masculinidades" y "hacerse cargo, entendiendo que hay una era que se terminó".

"Pedimos una Justicia que investigue y juzgue con celeridad la gravedad de estos hechos", agregó la legisladora.

La denuncia contra Alperovich

El senador nacional por Tucumán, José Alperovich, fue denunciado el viernes pasado por una sobrina que aseguró haber sido víctima de violación por parte del ex mandatario provincial, quien negó "enfáticamente" los términos de la presentación y aseguró contar "con numerosas pruebas y testigos que demuestran" su "inocencia y la verdad".

La denuncia por violación en contra del legislador y tres veces gobernador de Tucumán fue presentada en los tribunales de esa provincia y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires.

La joven, de 29 años, a través de una carta abierta publicada por el diario La Gaceta, de Tucumán, contó los abusos que sufrió de parte de Alperovich.

"No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe", contó la joven en una carta abierta.

En ese sentido, agregó: "El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él".

"No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí".

En el marco de la causa judicial, la joven también pidió que se impida al senador nacional salir del país.

Alperovich, quien se encuentra con su familia en Miami, Estados Unidos, formuló un descargo a través de su cuenta de la red social Twitter, y le restó veracidad al relato de su sobrina.

"He tomado conocimiento por los medios de las denuncias radicadas por Florencia León. Al respecto, deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad", escribió el legislador.

En ese sentido, sostuvo que "Ya he dado instrucciones a mis abogados para ponerme a disposición de la justicia para aclarar lo sucedido, pues es en ese ámbito dónde se debe dilucidar lo ocurrido".

"Por otra parte, informo que desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima y ya con anterioridad promoví la denuncia y la investigación pertinente ante la justicia", expresó el senador nacional.

Alperovich manifestó que "Todos saben quién soy. Llevo años desarrollando una honorable actuación pública, sin cuestionamientos algunos".

"Pues enfrentaré este embate con la esperanza de que la justicia ponga las cosas en su lugar y se demuestre quién es quién y queden al descubierto los oscuros designios que guían el accionar de la denunciante", afirmó.

El fiscal Santiago Vismara requirió que se disponga una consigna policial para resguardar la integridad de la sobrina del senador nacional.

"Como primera medida, y antes de tomar la declaración testimonial de la víctima, la Fiscalía requirió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 que disponga de una consigna policial a los fines de resguardar la seguridad de la denunciante", se informó en el portal Fiscales, que depende de la Procuración General de la Nación.

La intervención de la Fiscalía tuvo lugar luego de que la UFEM, a cargo de la fiscal federal Mariela Labozzetta, recibiera la denuncia y la remitiera a la Cámara del Crimen para el sorteo de rigor.

La senadora nacional de la UCR por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, por su parte, pidió a las autoridades de la Cámara Alta aplicar el Protocolo de Violencia de Género y sostuvo en un comunicado que "La Justicia debe investigar a fondo la grave denuncia que se radicó hoy contra José Alperovich".

La iniciativa es una Resolución Conjunta del Congreso que se puso en marcha el año pasado y que le otorga a la víctima acompañamiento y asesoramiento, a la vez que le asegura a la persona agredida la completa reserva de su identidad.

Esta última instancia no fue respetada por Alperovich quien, a través de su cuenta de Twitter, redactó un descargo negando las acusaciones e identificando a su denunciante quien es empleada de planta transitoria en el despacho de la senadora justicialista Beatriz Mirkin, pariente del ex gobernador denunciado.

Alperovich tiene mandato como senador de la Nación hasta 2021 e integra el bloque del peronismo tucumano, aunque el martes anunció, junto con Mirkin, su adhesión y respaldo a la unidad del bloque Justicialista que será oficialismo desde el 10 de diciembre próximo.