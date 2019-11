"No quisiera los próximos años vivir de la política; estoy buscando trabajo"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que se tomará un descanso y que si retorna a la política, lo hará en la provincia de Buenos Aires

María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, deja su cargo el 10 de diciembre y deberá entregarle el mando a su sucesor, Axel Kicillof.

"Quiero volver a trabajar. No quisiera los próximos dos o cuatro años vivir de la política", dijo la mandataria provincial en un evento de La Nación, y aseguró que no tiene intenciones de alejarse definitivamente de la política, pero sí de tomarse un descanso.



"Yo necesito trabajar, vivo de mi sueldo", afirmó. También contó que está planificando unas "vacaciones largas" con sus hijos y que a partir de marzo comenzará con la búsqueda laboral.



"Viene un tiempo lindo para todos los que somos parte de mi familia de repararnos, de estar más juntos y de disfrutar de cosas que en estos cuatro años no pudimos", reflexionó la mandataria provincial.

Asimismo, expresó que si en algún momento decide volver al ámbito público dijo que será en la provincia de Buenos Aires: "Mi corazón está ahí y yo tomé un compromiso con los bonaerenses de no dejarlos solos. Y ese compromiso se tiene que cumplir. Después en qué cargos, de qué manera, se va a ir definiendo. No tengo ansiedad ni apuro. Hoy me importa más la consolidación de Cambiemos en esta etapa que las candidaturas".

Además, Vidal relativizó los rumores sobre el deterioro de su relación con Mauricio Macri. "Hace más de 15 años que conozco a Mauricio y trabajamos juntos. Hace cuatro años leo todos los días opiniones sobre nuestro vínculo. El último sábado estuve con él dos horas hablando en la quinta Los Abrojos".