Héctor Daer confía que con Alberto Fernández "un plan económico que va a cambiar la realidad del rumbo económico"

El gremialista confió que con el nuevo gobierno habrá una mirada centrada en "el aumento real del poder adquisitivo de los salarios de todos los ingresos"

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, destacó que con el próximo Gobierno habrá "un plan económico que va a cambiar la realidad del rumbo económico" con una mirada centrada en "el aumento real del poder adquisitivo de los salarios de todos los ingresos".

"Habrá que generar las condiciones no solo en términos de salario sino bajo una mirada integral que tiene que ver con observar el mapa desagregado, porque hay sectores que le fue muy mal, a otros mal y a otros bien", detalló Daer.

Al mismo tiempo, el dirigente gremial remarcó que será de vital importancia que todos los sectores hagan sus esfuerzos, e instó a los empresarios a que comprendan que "este es un momento donde tienen que recuperar por volumen y no por peso y tendrán que postergar rentabilidades".

El también titular de Sanidad sostuvo que "si nosotros no recomponemos los ingresos de la base de la pirámide social no estamos mirando con una perspectiva de futuro", y que "no hay que pensar solamente en un determinado sector".

En referencia al bono obtenido por Hugo Moyano para los camioneros reflexionó que "cada uno tiene las facultades que le da la ley para resolver su negociación paritaria pero hay actividades que están totalmente paradas y no pueden sacar un bono". Además agregó que la remuneración extra obtenida por el dirigente camionero se trata en realidad de una "recomposición del salario" de esos trabajadores.

Respecto a las reuniones mantenidas hace días con el futuro hombre en Trabajo, Claudio Moroni, expresó que "nos planteamos el futuro en términos de cambiar este proceso de que los precios vayan por el ascensor y los salarios por la escalera a tener un proceso que vaya generando un incremento real de los ingresos".

"Nosotros ahora estamos hablando de un cambio de política económica, un cambio de paradigma, no a ver como pasamos diciembre y llegamos a marzo. Empecemos a hablar de recuperación de salarios o ingresos reales", concluyó.