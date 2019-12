Comenzó la indagatoria a Cristina Kirchner, quien cuestionó que su declaración no se transmita en vivo

Tras el triunfo en las urnas, Cristina Kirchner se presenta a indagatoria por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz

La vicepresidenta electa Cristina Kirchner comenzó este lunes a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en la causa por presuntas irregularidades en la obra pública durante su gobierno.

En su declaración, la ex presidenta cuestionó al tribunal por no permitir la transmisión por televisión de su declaración.

"¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidenta electa este sentada acusada de integrar una asociación ilícita?", les dijo a los jueces.

Además, dijo que va a resolver "en su momento" si contestará preguntas formuladas por el Tribunal.

La ex presidenta arribó a Comodoro Py minutos antes de las 10:00 para ser indagada en el juicio por la obra pública en Santa Cruz, mientras que, pocos minutos antes, a través de su abogado Carlos Beraldi, interpuso un nuevo recurso para que el tribunal habilite la transmisión en vivo -previamente negada- de la indagatoria que fue rechazado.

Rodeada de cámaras y algunos militantes que la fueron a apoyar, la vicepresidenta electa salió de su departamento en Recoleta pasadas las 9.20 de este lunes.

Cristina Kirchner está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública a manos del empresario Lázaro Báez.

En el juicio se investigan presuntas irregularidades en 52 obras públicas en Santa Cruz.

Además de la ex presidenta, están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz.

Horas antes de sentarse de presentarse a declarar Cristina Kirchner criticó en duros términos al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) por haber negado la transmisión televisiva en vivo de su defensa y volvió a definirse como una víctima de una conspiración judicial, política y mediática.

"En la Argentina, como en el resto de América Latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial, con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático", denunció Cristina Kichner en un mensaje que reprodujo en las redes sociales.

En lo que pareció un anticipo de la defensa que presentará este lunes, la vicepresidenta electa insistió en calificar la causa de la obra pública como "un caso paradigmático de lawfare (guerra judicial) en la Argentina, en donde las mentiras, difamaciones y descalificaciones sobre mi persona fueron planificadamente publicadas y televisadas en vivo y en directo".

Cristina Kirchner cuestionó el rechazo del TOF 2 a su pedido para que su exposición de defensa fuera televisada en directo al recordar que el tribunal fue el mismo que "impulsó y votó la transmisión en vivo de otros juicios orales".

En la Argentina, como en el resto de América Latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 1, 2019

Volvieron a solicitar la transmisión en vivo la declaración indagatoria de Cristina Kirchner

El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, volvió a pedir que el Tribunal Oral Federal Nº 2 habilite la transmisión en vivo de la declaración indagatoria de la vicepresidenta electa en el marco del juicio por la obra pública en Santa Cruz. Sin embargo, como ya había ocurrido el viernes, la petición fue desestimada por los jueces.

Esta vez, Beraldi interpuso un recurso en el que postuló: "En tiempo y legal forma, vengo a interponer recurso de reposición contra la resolución dictada el día 29 de noviembre del corriente año, notificada a mi parte ese mismo día en horas de la tarde, por la cual, por mayoría, V.E. no autorizó la transmisión en vivo de la audiencia fijada para el día de la fecha, solicitada por esta defensa".

"Dadas las garantías constitucionales vulneradas y la gravedad institucional del caso, hago expresa reserva de acudir, de ser necesario, ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las vías procesales pertinentes (arts. 456 y 457 del CPPN y art. 14 de la ley 48)", agregó.

En ese sentido, el senador nacional Oscar Parrilli aseguró que la Justicia no permite que se transmita la declaración de la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la Obra Pública para "que no se sepa la verdad".

"Se la amordaza, no quieren que se sepa la verdad", se quejó el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y hombre de máxima confianza de la vicepresidenta electa en declaraciones a Radio Con Vos.

El senador dijo que "hay jueces que tienen algo para ocultar" dado que promueven "un oscurantismo total" para no permitir que la defensa sea escuchada para que los ciudadanos puedan "tener la visión de ella ante esta supuesta gran causa de la corrupción en la obra pública".

Según Parrilli, la declaración es "un nuevo capítulo" en "la persecución política" sufrida por la ex jefa de Estado, por lo que responsabilizó a la gestión saliente de Mauricio Macri.

"En esta causa que se inició con bombos y platillos fue transmitida la acusación y la postura de la querella pero hoy se le impide (a Cristina) que se transmita cuando ejerce su defensa para que la gente pueda ver efectivamente de qué se trata esta supuesta mega causa", dijo Parrilli.

Afirmó en ese sentido que "todos los derechos" de la vicepresidenta electa fueron "violados" en los últimos cuatro años, dado que fue sometida a múltiples allanamientos en los que han destrozado sus propiedades.

"También hubo persecución contra su familia y se ejecutó la inhibición absoluta de todos sus bienes. Pocas veces en la historia argentina ha existido una persecución mediática y judicial como la que ejerció este gobierno contra ella", sostuvo.