El tuit con el que Eduardo Feinmann se tomó revancha contra Radio La Red

Tras el anuncio de la no renovación en Radio La Red para 2020 la palabra de Eduardo Feinmann fue la más buscada. Qué dijo el periodista

Tras el anuncio de la no renovación en Radio La Red para 2020 la palabra de Eduardo Feinmann fue la más buscada.



Sin embargo, el periodista eligió no decir nada, al menos no de manera directa, ya que luego tuvo un polémico gesto sobre Daniel Vila y José Luis Manzano, directivos del Grupo América.



En los pasillos de La Red siempre se dijo que el trasfondo de la salida del conductor se debía a cuestiones de rating, ya que Feinmann 910 se ubica cuarto en su franja (de 9 a 12) teniendo el peor resultado entre todos los programas de la emisora.



El ciclo promedió 9,5 puntos de share en los últimos tres meses, muy lejos del tercer puesto, que lo ocupa Radio 10 con 17 puntos.



En este punto, Eduardo se expresó en las últimas horas desde su cuenta de Twitter, y lo que comenzó como un mensaje de apoyo para sus oyentes, muchos lo interpretaron como un pase de factura a la emisora, y volver a poner sobre el tapete la cuestión política.

Gracias a los oyentes de la Radio La Red ⁦@radiolared⁩ por convertirnos en el 4 programa más escuchado de la radio. Gracias por acompañarnos todas las mañanas de 9 a 12. pic.twitter.com/L2YCiCfDwT — Eduardo Feinmann (@edufeiok) December 2, 2019







