Longobardi criticó a Cristina Kirchner por su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública

Según el periodista, la ex jefa de Estado "metió irresponsablemente Alberto Fernández en medio de un basural" durante su extensa declaración

El periodista Marcelo Longobardi consideró que la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner,en su declaración indagatoria del juicio por la obra pública en Santa Cruz, "metió irresponsablemente Alberto Fernández en medio de un basural".

En su editorial en el programa Cada Mañana, que se emite por radio Mitre, analizó la declaración de la ex presidenta.

"A días de asumir el cargo, Cristina enfrenta 10 causas judiciales de distinta envergadura e importancia. Tiene diversos embargos, diversos dictados de detención preventiva y en algunos casos están involucrados sus hijos", comenzó Longobardi su análisis.

Además, sostuvo que la situación de la exmandataria genera "cierta tensión" en todos los ámbitos del país y afecta su relación con la Justicia.

"Cristina apeló a la versión del Lawfare, es decir que hay una conspiración de los medios, los jueces y la política para perjudicar a los líderes populares".

Por otro lado, aseguró que el hecho de que no haya respondido preguntas "no constituye ninguna novedad", así como tampoco lo hace el hecho de que haya "confundido las cosas". "No se las juzga por su amistad con Lázaro Báez", dijo al respecto.

Además, se refirió a la postura de Cristina, quien dijo que la historia ya a absolvió, y de manera irónica, agregó: "Ella sabrá en qué circunstancias sucedió eso".

"Es notable que haya sido juzgada por la historia en vida y ella misma presentó el resultado", agregó.

Por último, recordó que antes de las elecciones, algunos líderes peronistas hablaron de un cambio sustancial de comportamiento en Cristina y sentenció: "Esto no fue lo que reflejó ayer".

"Este gobierno empieza del mismo modo en que terminó como si en el medio no hubiese pasado nada", concluyó.