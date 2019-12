Macri confesó el fuerte pedido que le hizo su padre antes de morir

El presidente Mauricio Macri reveló en un video el fuerte pedido que su padre, Franco, le hizo antes de morir.



"Me pedía, porque me lo pidió varias veces, que yo me haga cargo de… de matarlo", dijo Macri ante una cámara sobre su padre, uno de los capítulos, que tendrá el documental "Momentos", donde el actual jefe de Estado brindará detalles sobre los cuatro años de la gestión (2015-2019) y dará definiciones sobre quienes lo acompañaron y sobre la oposición.



El documental será estrenado el 8 de diciembre a las 20.



Franco Macri murió a los 88 años en su casa de Barrio Parque, donde se encontraba desde hace unos meses debido a graves problemas de salud.



En febrero, un mes antes de su fallecimiento, Macri hizo referencia a la salud de su padre durante una entrevista con el filoso Alejandro Rozitchner.

FRANCO



Momentos. Domingo 8 a las 20:00. pic.twitter.com/Up8RvrcdOa — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 5, 2019

"Espero que me toque una muerte rápida. No me gustaría quedar atrapado en la vida como le está pasando a mi padre que está acá, pero no está. Hace un año que está postrado. Si tiene algún momento de lucidez debe estar pasándola mal", expresó el mandatario entonces.

Con el título "Franco", este es el quinto video que Mauricio Macri comparte de la saga "Momentos". Todos finalizan con una fecha y un horario: domingo 8, 20 horas.



En grabaciones anteriores, se había referido a su esposa Juliana Awada y había chicaneado al kirchnerismo. "Seamos optimistas que algo aprendieron y que no van a reivindicar lo malo que tuvieron en su gobierno", sostuvo.



Además, en otro video, le apuntó directamente a su sucesor, Alberto Fernández: "Muchas de las cosas que él ha dicho no es lo que uno piensa. Creo también que dice demasiadas cosas y eso para un presidente no es bueno", señaló.