Horas después de dar mensaje grabado por cadena nacional haciendo su balance de gestión, el presidente Mauricio Macri asistió al encuentro de fin de año organizado por la fundación Endeavor en el Hipódromo de Palermo.

Rodeado de emprendedores se refirió al sector como una "revolución".

"Hay una buena llegada del sector que no genera ese sentimiento anticapitalista que todavía está muy presente en la Argentina", sostuvo.

"No hay fuerza más dinamizadora que la confianza. En la Argentina, el problema que tenemos es que llevamos décadas de estar a la defensiva, y revertir eso es importante", siguió. Aseguró que su partido hará una "oposición sana y constructiva" a pesar de que, a su juicio, no la hubo en sus cuatro años de mandato.

"Somos inteligentes, tenemos capacidades, pero no somos vivos", insistió, sobre los argentinos, y remarcó: "Cuando creemos que podemos trampear al sistema y no vemos que las reglas del juego estables son las que dinamizan, perdemos todos".

En un discurso político, aprovechó para advertirle a su sucesor, Alberto Fernández: "La Argentina ya no es la misma que hace cuatro años. Espero que el gobierno que empieza en horas entienda que el país cambió y vaya por un camino distinto; que no venga a reivindicar lo que ya no funcionó, porque ahí sí que no vamos a poder cooperar".

En el escenario de la gala, Macri estaba acompañado por Guibert Englebienne, presidente de Endeavor y cocreador de Globant, uno de los cinco "unicornios argentinos".