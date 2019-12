Polémica por el presupuesto: Alberto dijo que era un desastre y anticipó que hará uno nuevo

El futuro mandatario también habló sobre el nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán: "Conoce perfectamente bien los números de la Argentina"

Este viernes el presidente electo Alberto Fernández dio a conocer quiénes serán los ministros que lo acompañen durante su mandato presidencial en Puerto Madero.

Tras la presentación, aseguró que "el presupuesto que se mandó es un disparate. No tiene nada serio en su contenido. Y tenemos muchas dificultades para hacer un presupuesto en tan poco tiempo, así que creo que lo vamos a prorrogar y mandarlo para abril o mayo".



Así lo dijo en diálogo con C5N, donde aseguró: "No tengo material para organizarlo, y el presupuesto base que ha propuesto el Gobierno no tiene ninguna lógica. Habla de una economía creciente, una inflación acotada. Es una improvisación de alguien que se va y dibuja un cuadro antes de irse", y agregó: "No quiero andar haciendo presupuestos que a 10 días de aprobarlos hay que modificarlos, como hizo Macri año tras año".

También habló sobre el nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán. "Tengo una relación de hace mucho tiempo. Vive en Nueva York, pero viajó por el mundo analizando problemas de deuda en diferentes países", dijo.



"Cada vez que venía a la Argentina, nos veíamos y tomábamos un café para analizar cómo se podía salir de esta crisis. En el momento de definiciones, tenía la idea de buscar a alguien experto en deuda y macroeconomía. Él tenía estas dos condiciones", añadió.



Según dijo Fernández, Guzmán "conoce perfectamente bien los números de la Argentina", porque, según reveló "lo había puesto a trabajar" en los problemas macroeconómicos argentinos "hace unos meses".

"Le plantee que dejara Nueva York y volviera a Buenos Aires y aceptó con mucho entusiasmo. Quiere a la Argentina y dejó todo para venir a trabajar acá", concluyó.