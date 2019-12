Miles de personas se concentran en Plaza de Mayo para despedir a Mauricio Macri

Partidarios de Juntos por el Cambio se manifiestan frente a la Casa Rosada. Se espera que el Presidente realice un último discurso desde el balcón

Una manifestación de apoyo y despedida al presidente Mauricio Macri, que culmina el próximo martes su mandato de cuatro años, se realiza esta tarde en la Plaza de Mayo, donde ya se concentran miles de personas con banderas argentinas.

Se espera que Macri realice un discurso alrededor de las 19 horas desde el balcón de la Casa Rosada.

En una multitud dominada claramente por la presencia de adultos mayores, pero también con la presencia de familias y jóvenes, sobresalían carteles de agradecimiento y aliento a Mauricio Macri.

Incluso, se vieron algunos que decidieron picar en punta con la consigna "Macri 2023".

En contraposición al afecto por Macri, la figura de Cristina Kirchner recibió manifestaciones de repudio de parte de los asistentes.

"La queremos presa", coreaban los simpatizantes macristas apiñados sobre la reja más cercana a la casa de Gobierno.

#7DYoVoy y estoy, y les comparto el sentir popular: ???? LA QUEREMOS PRESA ???? pic.twitter.com/0M51KvANFh — Florencia Dittrich (@FlorDittrich) 7 de diciembre de 2019

"Nos encontramos a las 18 horas por la República, por la Democracia y por nuestros valores. ¿Venís?", convocó Juntos por el Cambio desde las redes sociales, bajo el hashtag #7D.

El presidente Macri, desde sus cuentas en las redes sociales, también convocó a la participación, con el lema #YoVoy y "Más juntos que nunca".

También varios dirigentes de Cambiemos y funcionarios salientes replicaron la invitación en sus cuentas de las redes para convocar a los manifestantes a reunirse esta tarde en Plaza de Mayo.

"Por la libertad de expresarnos sin condicionamientos vamos #7D a las 18 a Plaza de Mayo!!", expresó Hernán Lombardi, el titular de los Medios Públicos en su cuenta de Twitter.

@mauriciomacri #7d vine a apoyar la democracia, la República, los derechos, la Libertad. La Argentina q deseo para mi hijo!! Mezcla de emociones, pero mucha esperanza en q somos muchos q queremos lo mismo. Viva Argentina!!! pic.twitter.com/AwlarAJhq2 — AGA (@AGAALGO) 7 de diciembre de 2019

De esta manera, el gobierno saliente espera repetir el éxito de convocatoria tal como sucedió durante la campaña electoral en las movilizaciones del 24 de agosto y la llamada "marcha del millón", que se desarrolló el 19 de octubre, una semana antes de los comicios generales.

Adiós en las redes sociales

En el marco de su despedida del Gobierno, el presidente Mauricio Macri transmitirá este domingo a través de las redes sociales un especial sobre su gestión, pero no desde lo logrado y lo faltante de su mandato, sino en una versión íntima y con reflexiones sobre su vida personal, el kirchnerismo y su sucesor, Alberto Fernández, entre otros temas.

"Momentos" es el nombre elegido para titular el audiovisual que se transmitirá este domingo a las 20:00 a través de las cuentas oficiales del saliente jefe de Estado en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

Luego de realizar su balance de gestión a través de una cadena nacional el pasado jueves, el Presidente brindará otro aspecto de su mandato.

En las últimas semanas, el líder del PRO difundió una serie de adelantos del video de despedida, en los que anticipó algunos de los temas sobre los que se expresó.

"Muchas de las cosas que él ha dicho no es lo que uno piensa. Creo también que dice demasiadas cosas y eso para un presidente no es bueno", manifestó Macri al referirse al presidente electo, Alberto Fernández.

En otro fragmento, el saliente mandatario se expresó respecto a lo que será la Administración del Frente de Todos: "Seamos optimistas de que algo aprendieron y no van a querer reivindicar lo malo que tuvieron en su Gobierno. Además, no somos los mismos".

También habló sobre el vínculo con su padre, el empresario Franco Macri, quien falleció el pasado 2 de marzo a los 88 años: "Me pedía, porque me pidió varias veces, que yo me haga cargo de matarlo".

Finalmente, la primera dama, Juliana Awada, también tuvo su cuota de protagonismo en "Momentos": "Cuando Juliana apareció en mi vida le dije a mi equipo `Voy a ser Presidente´".