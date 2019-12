Mauricio Macri en Plaza de Mayo: su despedida en 10 frases

El Presidente fue ovacionado por una multitud de simpatizantes que acudieron al evento de despedida. Emoción y posicionamiento para el país que viene

Mauricio Macri se despidió este sábado de sus simpatizantes y militantes, que acudieron de forma masiva a la Plaza de Mayo.

En un breve discurso de menos de 10 minutos, Macri concentró emoción, un mensaje a Alberto Fernández y la ratificación de que intentará liderar la oposición.

A continuación, las principales frases.

1. "Siento tristeza, sin dudas, por no seguir trabajando juntos en esas reformas que nuestro país necesita. Pero me da mucha más tristeza porque muchos están más angustiados acerca de lo que viene. No tenemos que estar angustiados, será un paso más de crecimiento hacia el futuro".

2. "Estos años fueron más difíciles de lo que imaginé. Siempre en minoría, muchos palos en la rueda".

Te puede interesar Alberto dio pistas sobre su primer paquete de medidas para una economía que él conducirá

3. "Le quiero decir al presidente electo que él puede confiar en que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva. Va a encontrar también, después de mucho tiempo, una oposición firme y severa que va a defender la democracia, la calidad institucional y nuestras libertades".

4. "Nuestras libertades no son negociables. Todos queremos una justicia independiente que se base en la ley, en los procedimientos y en las pruebas, como siempre tiene que ser y no solo en los discursos políticos".

5. "Tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina de que no la roben ni la maltraten ni la estafen ni la descuiden nunca jamás. Esto depende de que cada uno de nosotros, estemos activos y atentos".

Te puede interesar Alberto oficializó su equipo: nombre por nombre, quiénes acompañarán al próximo Presidente

6. "Somos una alternativa sana de poder que representa a millones de argentinos que nunca más se van a volver a resignar. Tenemos la fuerza de gente de paz, que rechaza la violencia pero no se va a dejar llevar por delante".

7. "Quiero hacer una mención especial a las mujeres por cómo se han movilizado en estos cuatro años".

8. "Esta manifestación confirma que somos cada vez más los que vemos la realidad, de una manera ligada a la verdad y al trabajo".

9. "Gracias por tanto amor y tanta convicción. Gracias al equipo de gobierno que me acompañó. Fue un equipo maravilloso. Gracias a los que integramos Juntos por el Cambio. A mi mujer por siempre estar. A mis hijos y a Miguel (así se refirió a Pichetto), que llegó al final y se ha transformado en un valuarte".

10. "Hasta pronto, porque esto recién comienza. Los amo con locura".