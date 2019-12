Marcos Peña, sobre el futuro de Cambiemos: "Tenemos posibilidad de competir y volver a ganar en la próxima elección"

Marcos Peña, sobre Cambiemos: "Tenemos posibilidad de competir y ganar en la próxima elección"

Valoró la "calidad democrática" a pesar de los "errores" de la gestión económica y aseguró que sería incorrecto juzgar al Gobierno por una o dos variables

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizó un balance de los cuatro años de gobierno en el que valoró la "calidad democrática" alcanzada a pesar de los "errores" en la gestión económica y sostuvo que, aunque fueron el primer oficialismo que no logró reelegir a su presidente en la Argentina, tienen la "posibilidad de competir y volver a ganar en la próxima elección".

Por otra parte, a pesar de los altos índices de inflación (mayor al 55%) y de pobreza (del 40,8% según la UCA) con los que terminan el gobierno, sostuvo que sería "un error" juzgar el desempeño "por una o dos variables" y que, en realidad, debe primar "el valor de la calidad democrática" alcanzada durante su mandato.

"Minimizar el valor de la paz social, de la reducción de homicidios, de la violencia, es un error; porque termina haciéndole el juego a los violentos", afirmó Peña en una entrevista con el diario Clarín publicada este domingo.

En ese sentido, valoró el más del 40% de los votos obtenidos en las elecciones del 27 de octubre y que, si bien "nuestro objetivo era continuar", es loable ser "el primer gobierno que gobierna en minoría los 4 años y completa su mandato".

"Tenemos posibilidad de competir y volver a ganar en la próxima elección", afirmó Peña.

Enfrentado a pasar a ser nuevamente oposición, el jefe de Gabinete resaltó el hecho de que "por primera vez hay un sistema bi-coalicionista en la Argentina; dos visiones que representan casi al 90 ciento de los votantes" y que "si alguien cree que tiene un cheque en blanco es un error".

"La grieta más complicada es la que niega al otro. Ha habido un espacio para generar más espacios de diálogo con el kirchnerismo, veo una postura más abierta, también por un tema generacional", valoró Peña.

La actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será la próxima presidenta nacional del PRO y, según Peña, su rol será el de "buscar consensos" y "encontrar ese equilibrio de un sistema donde nadie tiene el poder, nadie lo va a poder tener".

"El mensaje de la sociedad es muy claro. Es necesario que se encuentren consensos, como en temas macroeconómicos. Claramente fue un error nuestro pensar que la macroeconomía se puede resolver desde la parcialidad", aseguró el jefe de Gabinete de ministros.

Y agregó: "Como país ya no tenemos credibilidad, la tenemos que construir entre todos".

Sobre la postura del ex presidente de la Cámara de Senadores, Emilio Monzó, que calificó de "obsecuentes" a la mayoría del gabinete de ministros y con falta de peso político propio, aseguró: "No estoy de acuerdo para nada".

"No entendió la dinámica de un gobierno que trabajó como equipo, horizontalmente y con funcionarios con enorme coraje para afrontar un contexto muy difícil", afirmó.

Por último, consultado por su futuro personal, anticipó que seguirá acompañando al presidente Mauricio Macri "en todo lo que pueda, pero en otro rol" y que tiene "la tranquilidad de poder terminar y decir que no me he enriquecido".

"Voy a seguir haciendo política. Voy a seguir trabajando en este espacio. Estaré menos en la toma de decisiones diarias y más en la formación de equipos", cerró.