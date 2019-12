Macri presentó "Momentos", y dijo que "para las ambiciones personales hay tiempo" y que espera "renovarse y aprender"

En el marco de su despedida del Gobierno, el jefe de Estado transmitió a través de las redes sociales un especial, de tono intimista, sobre su gestión

En un video grabado con reflexiones íntimas contadas en primera persona, el presidente Mauricio Macri evitó dar definiciones concretas sobre su futuro al sostener que el 2021 "está lejos" y el 2023 "aún más lejos", pero dijo que en esta nueva etapa como opositor espera "renovarse y aprender cosas nuevas".

El documental titulado "Momentos", de casi 50 minutos y grabado en tres encuentros entre junio y noviembre de este año, corona la saga de despedida del jefe de Estado, que comenzó días atrás con la cadena nacional con un balance de gestión y la marcha del 7D del sábado pasado en Plaza de Mayo, donde fue el único orador.

Con estas manifestaciones públicas, el presidente busca posicionarse como líder referente de la futura oposición, aunque reconoció hay "otras posibilidades de liderazgo" en Juntos por el Cambio.

"Para las ambiciones personales hay tiempo. El 21 es lejos y el 23 es aún mas lejos. Espero renovarme, aprender cosas nuevas. Ese es el secreto mayor de la juventud. Lo que no significa que hoy uno pueda definir que va a hacer de acá al 23. Me parece muy lejos", expresó.

Te puede interesar El riesgo para la gobernabilidad de Alberto no es Macri, sino la suba impositiva a la clase media

"Me parece bien que surjan otras posibilidades de liderazgo que quieran competir para ser quien representa a Juntos por el Cambio. Eso habla de que Juntos por el Cambio tiene dirigentes valiosos. Así que hay tiempo", insistió.

Con especial énfasis, el presidente instó a los distintos sectores de Juntos por el Cambio a sostener "la unidad" y dijo que se va a ocupar especialmente de "coordinar" ese proceso para evitar fugas.

"Hay un compromiso, que lo asumí, lo tengo clarisimo. Dije que no me iba a ir, que los voy a cuidar. Voy a tratar de coordinar un Juntos por el Cambio unido. El dirigente que crea que puede decir ´voy por la mía´ va a tener un severo problema de legitimidad. Espero que todos puedan entender que la unidad es un valor y que no es negociable", exhortó.

En el marco de su despedida del Gobierno, el presidente Mauricio Macri transmitió este domingo a través de las redes sociales un especial sobre su gestión, pero no desde lo logrado y lo faltante de su mandato, sino en una versión íntima y con reflexiones sobre su vida personal, el kirchnerismo y su sucesor, Alberto Fernández, entre otros temas.

"Momentos" se transmitió a través de las cuentas oficiales del saliente jefe de Estado en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

Luego de realizar su balance de gestión a través de una cadena nacional el pasado jueves, el Presidente brindará otro aspecto de su mandato.

En la previa, el líder del PRO difundió una serie de adelantos del video de despedida, en los que anticipó algunos de los temas sobre los que se expresó.

"Muchas de las cosas que él ha dicho no es lo que uno piensa. Creo también que dice demasiadas cosas y eso para un presidente no es bueno", manifestó Macri al referirse al presidente electo, Alberto Fernández.

Te puede interesar Alberto dio pistas sobre su primer paquete de medidas para una economía que él conducirá

En otro fragmento, el saliente mandatario se expresó respecto a lo que será la Administración del Frente de Todos: "Seamos optimistas de que algo aprendieron y no van a querer reivindicar lo malo que tuvieron en su Gobierno. Además, no somos los mismos".

También habló sobre el vínculo con su padre, el empresario Franco Macri, quien falleció el pasado 2 de marzo a los 88 años: "Me pedía, porque me pidió varias veces, que yo me haga cargo de matarlo".

Finalmente, la primera dama, Juliana Awada, también tuvo su cuota de protagonismo en "Momentos": "Cuando Juliana apareció en mi vida le dije a mi equipo `Voy a ser Presidente´".