Alberto Fernández no descartó "un bono selectivo" para los trabajadores que menos ganan y aumento de jubilaciones

En sus últimas palabras como presidente electo, Fernández insistió en la necesidad de terminar con la "grieta" ya que "nadie ganó con esa forma de vivir"

Horas antes de asumir, el presidente electo Alberto Fernández aseguró este martes que "nadie ganó con esa forma de vivir de los argentinos, todos perdieron" en referencia a la grieta, y aseguró que quiere terminar con esa "disputa" y que hará "todo" para lograrlo.

"Nadie ganó con esa forma de vivir de los argentinos, todos perdimos en esos días de locura", dijo Alberto Fernández en diálogo con Radio con Vos.

El futuro jefe de Estado agregó que hizo "todo" y lo va a "seguir haciendo" para terminar con esa disputa que representa la grieta", y que "si (Mauricio) Macri quiere hacer una plaza con su gente que la haga y que nadie insulte" y que si "nosotros queremos hacer una plaza para expresar alegría, también la hagamos".

En cuanto a medidas futuras, no descartó "un bono selectivo" para quienes menos tienen y dijo: "Voy a trabajar incansablemente para que haya menos pobres, para que todos tengan trabajo, para que desaparezca el hambre de la Argentina, que la deuda no nos postergue, por una justicia digna, un servicio inteligente que deje de investigar a nosotros", dijo Alberto Fernández.

Agregó que "el tiempo dirá cuánto" logró hacer de lo que quiso y asumió que tiene una "suerte enorme" porque "millones de argentinos quieren lo mismo que yo".

Habló de la bandera de la "solidaridad" en la política recordando al ex presidente Raúl Alfonsín, el primero del retorno de la democracia, y mencionó también la necesidad de "tender la mano para sacar del pozo" a la gente que la está pasando mal, que será prioridad en su gobierno.

Asumió que este objetivo requiere "un esfuerzo enorme de todos", y dejó claro que "no habrá ni persecución ni venganza" en su gobierno.

"A los que tienen miedo a la persecución y la venganza, no van a contar conmigo para eso, no creo en eso, he vivido y no la he pasado bien con ese tipo de lógica. En mi gobierno no habrá ni persecución ni venganza", dijo y recordó que esas actitudes dejaron a los argentinos "en este lugar horrible en el que estamos".

"Vengo para que todos miremos hacia adelante, que dejemos rencores y odios", resumió quien en horas será el nuevo presidente de Argentina.

El lunes, en otra entrevista radial, el futuro presidente advirtió que "el riesgo de default es muy alto".

Al preguntarle por los dichos pos PASO del presidente saliente Mauricio Macri y la reacción negativa de los mercados, dijo que "definitivamente es una locura".

"Es la opinión del presidente... pero es alocado. Si los mercados reaccionaron así por miedo a que seamos un populismo chavista, fue por la culpa de Macri por haber mentido, porque no somos eso", aseguró..

"Lo que sabemos es que el Estado Nacional Argentino está impedido de pagar en tiempo y forma, y el riesgo de default es muy alto. A nadie le cabe la duda de dónde está la responsabilidad del Estado de la deuda", dijo sobre quien le traspasará el mando del Ejecutivo.

"Está claro que el Gobierno puso el cepo que puso porque se gastó todos los dólares. En ese estado de cosas es muy difícil dejar abierta la compra de dólares porque no los hay", continuó con lo económico.