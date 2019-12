Enviado de Trump se retiró de la jura de Alberto Fernández por la presencia de funcionario de Maduro

Mauricio Claver-Carone, consejero de Trump para América Latina, se marchó disgustado. Opinó que Alberto Fernández está "mal aconsejado"

La relación entre Estados Unidos y la Argentina bajo el gobierno de Alberto Fernández sigue sin dar buenas señales.

Este martes, el enviado de Donald Trump a la asunción de Alberto Fernández, Mauricio Claver-Carone, no se quedó a la jura y se retiró enojado. ¿La razón?: la presencia entre los invitados de un funcionario del gobierno venezolano de Nicolás Maduro y del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, señala Clarín.

Claver-Carone tenía previsto encontrarse este miércoles con el nuevo presidente argentino y con el canciller Felipe Solá. Sin embargo, su disgusto fue tal que -a lo Trump- decidió dar la nota y marcharse del país.

"Desafortunadamente, debido a unas invitaciones y a algunas sorpresas que recibimos al llegar, decidí no ir y me voy temprano. No vamos a tener las varias reuniones de trabajo que tenemos programadas para mañana", dijo a Clarín Claver-Carone, quien oficial de asesor de Trump para América Latina.

Ante un escenario que contrasta con las aspiraciones hemisféricas de EE.UU, Claver-Carone transmitió su disgusto al nuevo secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

La gota que colmó el vaso fue la presencia del ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez. Tampoco le cayó bien la visita del ecuatoriano Rafael Correa, quien tiene pedido de prisión preventiva en su país. Incluso,Claver-Carone se atrevió a reclamar en contra de un posible asilo a Evo Morales en la Argentina.

"Queremos ayudar a la Argentina a enfocarse en sus problemas domésticos, en sus problemas económicos, para que triunfe. Una Argentina democrática, estable, y con prosperidad es del interés de todos nosotros en el hemisferio occidental", dijo el funcionario estadounidense a Clarín.

También destacó que el gobierno de Fernández no le informó a Washington sobre la presencia de funcionarios de Maduro que permanecen bajo el esquema de sanciones internacionales.

"El mensaje que conversé en su momento con el presidente Fernández siendo presidente electo en México (ambos se reunieron cuando Alberto Fernández viajó a verse con Andrés López Obrador) es que tenemos la mejor intención de tener una relación productiva para ayudar a la Argentina a progresar y para que él tenga éxito. Sin embargo, estas distracciones, no le traen ningún beneficio a la Argentina", advirtió.

Y opinó que Alberto Fernández tal vez esté "mal aconsejado", y que esto "no se hace entre amigos".

"Jorge Rodríguez y Maduro no le traen ningún beneficio a la Argentina, Evo Morales no le traen ningún beneficio a la Argentina. Rafael Correa no le trae ningún beneficio a la Argentina. Son cuestiones al revés. Le quitan beneficio a la Argentina, y desenfocan lo que debe ser la prioridad de Argentina, que es el bienestar del país, y como pueden trabajar bilateralmente con nosotros y con otros aliados", concluyó el estadounidense.