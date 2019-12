Kicillof ya delinea un plan de emergencia para los primeros 100 días de su mandato

El flamante gobernador remarcó que le darán "otro espíritu a la casa de gobierno", tras mantener la primera reunión de gabinete en la ciudad de La Plata

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, señaló este jueves que están trabajando en un plan de emergencia para los próximos 100 días, y remarcó que le darán "otro espíritu a la casa de gobierno" provincial, luego de mantener la primera reunión de gabinete en la ciudad de La Plata.

Previo a la jura de ministros de su gabinete, en el teatro Coliseo Podestá de La Plata, el flamante gobernador mantuvo una reunión con el equipo y al salir le dijo a la prensa que están "trabajando" en el plan para los próximos días".

Al ser consultado sobre como retrotraerán los aumentos tarifarios eléctricos, Kicillof dijo que van a analizar "los instrumentos legales".

"Habrá que empezar con la revisión con las empresas también, a mí no me dan los números. Se lo que paga la gente de tarifa de luz. Las empresas tienen ganancias muy grandes. No me cierra", respondió.

Kicillof afirmó ayer que la provincia "está en emergencia" y anunció que suspenderá el aumento tarifario previsto para enero durante el acto de asunción en la Asamblea Legislativa que se realizó en la Cámara de Diputados de la provincia, en La Plata.

El gobernador trazó un complicado panorama económico sobre las finanzas que dejó María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y tras destacar que el dinero de caja no alcanza para cubrir las obligaciones del próximo mes, adelantó que declarará la emergencia y suspenderá los aumentos tarifarios eléctricos.