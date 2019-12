Ginés González García presentó el protocolo de aborto no punible: cuáles son los puntos clave

El nuevo protocolo de Interrupción Legal de Embarazo se basa en los estándares que trabaja la Organización Internacional de la Salud

El ministro de Salud, Ginés González García, anunció durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, la restitución del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el que saldrá mañana en el boletín oficial y que cuenta con "algunas modificaciones" en relación al publicado en 2015.

Se trata de aplicar el nuevo protocolo de actuación para los casos de aborto no punible, que están aprobados por ley.

Según el ministro, es "una guía moderna de procedimiento, que se debe cumplir en cualquier lugar del país".

"Es un instrumento sanitario para cumplir la ley y los derechos de las personas en situación de interrumpir su embarazo, que además respalda a los profesionales de la salud", aseguró.

"Confío en que la mayoría de las provincias se adhieran", agregó el ministro, quien indicó que describe la situación del aborto en Argentina y en el mundo y explica cómo se debe proceder, cómo es la evaluación médica, el procedimiento: "es todo bien técnico y sistematizado".

"La objeción de conciencia no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley", advirtió.

Para referirse a los detalles más técnicos, habló Mariana Romero, directora Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). "La normativa argentina no establece un límite de edad gestacional. Por lo tanto, este protocolo está hecho en base a los mismos estándares que maneja la OMS. Los equipos de salud vamos a tener que trabajar como venimos haciéndolo", señaló.

"Respecto a la objeción de conciencia, es individual, la ejercen las personas y no las instituciones. El protocolo es claro. Da lugar a la objeción de conciencia, pero las instituciones y particularmente las instituciones públicas somos responsables de prestar los servicios en el marco de la ley. El plazo es de 10 días. No es que aplica a la violación, aplica al momento de la solicitud, no importa la causal: en 10 días debe darse lugar a la práctica".

Sobre lo que sucede en los casos de violación, la doctora indicó: "La violación es un delito de instancia privada. La persecución de ese delito va a depender de que esa mujer decida o no hacer la denuncia. No significa que la interrupción del embarazo a la que la mujer tiene derecho, sufra algún tipo de dilación o demora porque ella está en el proceso de decidir o no hacer la denuncia".

En los últimos días de la gestión de Mauricio Macri se registró una polémica por el ILE, debido a que el entonces ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, había avanzado con la actualización del protocolo de aborto no punible.

Luego Macri dispuso revocar esa actualización, al señalar que fue una decisión unilateral del funcionario, por lo que Rubinstein presentó su renuncia al cargo.

Antes de asumir al frente de la cartera, el flamante ministro había anunciado que una de sus primeras medidas sería la de rever el "mamarracho político" del Gobierno anterior, que reglamentó y anuló la aplicación del protocolo en cuestión de horas.

Desde la Casa Rosada, también se refirió a las vacunas. Respecto a esto, aseveró que "todos saben lo que pasó con las vacunas en el gobierno anterior. Entre otras cosas, el gobierno ha comprado las vacunas pero como hay una tasa de aduana, no se cumplió, lo cual es una locura" agregó refiriéndose a la función del Estado.



"Si tenemos dinero para comprar, no podemos no tener el dinero para sacarlas de la Aduana", concluyó el ministro.