De Vido inicia una huelga de hambre en la cárcel: "Me negaré a recibir los alimentos"

El exministro de Planificación asegura que su prisión preventiva es "intolerable en el marco de un gobierno votado por la inmensa mayoría del pueblo"

En una carta publicada en su cuenta de Twitter, el exministro de Planificación Julio de Vido anunció que comenzará una huelga de hambre en protesta contra la presunta violación de sus "derechos constitucionales de igualdad".

"A partir de la fecha me negaré, en principio, a recibir los alimentos que me suministra el SPF en esta UPF Nro 31", anunció el exfuncionario, que ministro de Planificación del gobierno de Néstor Kirchner y de los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner y está en prisión preventiva desde el 25 de octubre de 2017, es decir más de dos años.

La huelga de hambre es, según explicó en una carta escrita de puño y letra, una "medida de protesta y reclamo a razón de la violación de mis derechos constitucionales de igualdad ante la ley y presunción de inocencia desconocidos en las resoluciones judiciales en mi contra, de que he sido objeto en las causas en las que se me han armado en el marco de la feroz y despiadada persecución que he sufrido desde el 10-12-2015 por parte de los tres poderes del Estado, con privación ilegítima de mi libertad desde el 26-10-2017".

En su carta, De Vido dice que la elaboración de las causas judiciales por corrupción que cursan en su contra "fueron coordinados por los jueces y fiscales", a los que consideró "articulados y conducidos por servicios de inteligencia nacionales y extranjeros".

"Persistiré en esta medida e incluso la profundizaré de no revertirse esta injusta situación, que resulta desde hoy intolerable en el marco de un gobierno votado por la inmensa mayoría del pueblo argentino como nacional y popular", clamó De Vido. Además, el exministro, de 70 años, dijo que también se negará "a ser trasladado fuera del penal a realizar ninguna pericia médica en relación al otorgamiento de una excarcelación y/o prisión domiciliaria en subsidio que no he solicitado por razones de salud".

El máximo establecido por la ley 24.690 sobre plazos de prisión preventiva es de dos años, pero la legislación contempla un año más de prórroga "cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado".

De Vido, que cumplirá 70 años el 26 de diciembre, había pedido el cese de prisión preventiva dado que el 25 de octubre se cumplen dos años desde que fue encarcelado por este caso, ya elevado a juicio, que acusa al exministro del supuesto delito de defraudación al Estado en la reactivación de la mina Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El juez que investigó el expediente, Luis Rodríguez, acusó a De Vido y a otros 18 acusados de defraudar 176 millones de pesos (17,34 millones de dólares en ese momento) entre 2009 y 2015. Por este expediente el exfuncionario fue desaforado y detenido en octubre de 2017, cuando por entonces era diputado nacional y tenía fueros parlamentarios.