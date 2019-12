De Vido dijo que Nicolás Caputo le habría entregado los u$s9 millones de los bolsos a José López

De Vido se refería a la ampliación y remodelación del Hospital Posadas, obra adjudicada durante su gestión a consorcio de empresas que integraba Caputo SA

El ex ministro de Planificación Julio De Vido aseguró que quien el empresario Nicolás Caputo, amigo personal del ex presidente Mauricio Macri, fue quien le entregó a José López los bolsos con los 9 millones de dólares que el ex secretario de Obras Públicas arrojó a un convento en General Rodríguez en 2016.

En una entrevista periodística, el ex ministro kirchnerista, que recuperó la libertad este fin de semana, aseguró que "la casa de López estaba nombre de (Eduardo) Gutiérrez, mano derecha de Nicky Caputo en montón de obras".

De Vido se refería a, por ejemplo, la ampliación y remodelación del Hospital Posadas, una obra adjudicada durante su gestión en el Ministerio de Planificación a un consorcio de empresas compuesto por Caputo SA y Farallón, de Gutiérrez.

Este último es el propietario legal de la casa donde vivía López hasta ser detenido por haber sido encontrado con 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez.

Como si fuera poco, De Vido afirmó que "los que lo hicieron arrepentir (a López) fueron ellos, los servicios de inteligencia".

"López fue un corrupto cuando recibió esa plata y también cuando se arrepintió", agregó.