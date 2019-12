Bolsonaro contra Fernández: comparó a la Argentina con Venezuela y habló de posible éxodo masivo a Brasil

La relación entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el de la Argentina, Alberto Fernández, sigue compleja. El mandatario del país vecino tensó aún más el vínculo al sugerir que las nuevas medidas del gobierno podrían generar un éxodo similar al de algunas regiones de Venezuela.

A través de su cuenta de Twitter, Bolsonaro advirtió que lo que puede ocurrir en la Argentina es parecido a lo que pasa en un estado que queda en la frontera de Brasil con Venezuela.

"La situación política de Venezuela tiene reflejos directos en el estado de Roraima: aumento de la violencia y población en situación de calle, empeora la salud y la educación", comentó.

- A situação política da Venezuela tem reflexos diretos no Estado de Roraima: aumento da violência e população de rua, piora na saúde e educação, etc.



- O novo governo da Argentina, que faz divisa com a Região Sul do Brasil (RS, SC e PR), tomou as seguintes medidas: