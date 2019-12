Dólar, cepo, herencia M, aborto, jubilaciones y otras definiciones de Alberto Fernández a fin de año

En el último día del año, el presidente Alberto Fernández dejó definiciones sobre una decena de temas. Estas son sus principales afirmaciones

En el último día del año, el presidente Alberto Fernández dejó definiciones sobre una decena de temas, incluyendo el cepo al dólar, las últimas medidas de su antecesor Mauricio Macri, el futuro de las jubilaciones y los aumentos salariales para los trabajadores privados que ya tiene definido que otorgará por decreto en la primera semana de enero.

En una entrevista radial, el mandatario se exresó sobre diversos temas y dejó, las siguientes definiciones:

- "El cepo tiene que seguir porque en Argentina no hay dólares. No lo pusimos nosotros, lo puso Macri. Siempre he criticado el cepo. Estamos viendo con Martín qué alternativa tenemos, pero hay que actuar con cuidado, porque no tenemos dólares. El dólar en la argentina es inviable: hay que comprarlo y no hay, y cuando los bienes faltan son muy caros. (El cepo actual) es 10 veces peor (que el de Cristina), pero la situación era otra; es mucho más severo, pero lo hizo Macri (...) En el banco central quedan disponibles poco más de 10.000 millones, no hay mucho espacio (para tomar otras medidas)".

- El aumento salarial por decreto para los trabajadores privados va a salir "la primera semana de enero. Está bastante acordado con los gremios y los privados. Sería un mínimo, con lo cual si alguien quiere dar más, no hay problemas. Y no vamos a cerrar paritarias ni mucho menos".

- "A todos les pido paciencia hasta el 31 de marzo, cuando voy a tener un escenario definido. Les pido que hagan acuerdos hasta el 31 de marzo y entonces ya todos sabremos cómo movernos" (sobre la evolución de los salarios y los plazos de las paritarias).

- "Macri dejó un desquicio: decidió no aumentar las tarifas hasta después de irse, no cobrar el IVA hasta después de irse. Dejó este bodrio y lo tengo que arreglar yo".

- "Es una negociación y nadie va a jugar a las cartas contando qué cartas tiene" (sobre la renegociación de la deuda)

- "No es una lluvia de dólares ni lluvia de inversiones, es ir recuperando confianza para que el inversor crea. Si sostenemos esto y damos previsibilidad y confianza, vamos a ver cómo poco a poco van viniendo las inversiones. Todo va a ser paulatino: dar certidumbre sobre dónde queremos ir y actuar en consecuencia".

- "En marzo van a recibir aumento todos los jubilados, no sólo los de la mínima. Y en junio también, ya con la nueva fórmula (...) Los jubilados han sido muy maltratados y hay que ayudarlos a salir de esta situación. Les sacaron plata, les cambiaron la fórmula en un momento para jorobarlos. Lo que hicieron fue mentirles para poder mandarle a Vidal $ 100.000 millones (...) Yo les digo la verdad: esa fórmula (la de actualización de las jubilaciones que impulsó el macrismo) es impagable".

- "Todo lo que estamos haciendo está planificado, no tiene nada de improvisación. Hemos trabajado con Martín (Guzmán, ministro de Economía), con Matías (Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo) y con Cecilia (Todesca, vicejefa de Gabinete) en planificar cada punto".

- El aborto "es un problema de salud pública que hay que resolver y con otra lógica, porque la del Boca River con la que lo encaramos no sirve. Estoy decidido que ese tema se trate y todos saben que lo voy a impulsar".

- "Estoy trabajando para que ganemos. Pero aviso: entré en una cancha cuando estábamos perdiendo 5 a 0".