En el documental de Netflix, Alberto Fernández puso en duda el suicidio de Alberto Nisman

El presidente Alberto Fernández es uno de los personajes más notorios que aparecen en el documental de Netflix "El fiscal, la presidenta y el espía" que se estrenó este miércoles e indaga sobre la muerte de Alberto Nisman.

A lo largo de los 6 episodios, que fueron dirigidos por el periodista inglés Justin Webster, el Presidente aparece hablando sobre su vínculo con Nisman y sobre la charla que tuvo luego de que el fiscal presentara la denuncia contra Cristina Kirchner por el Pacto con Irán.

Uno de los pasajes más llamativos se produce en el cuarto episodio, cuando el actual presidente habla sobre qué le podría haber pasado a Nisman y asegura: "Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado".

La entrevista que ahora se publica en el documental se grabó en 2017, pero definiría la postura de Fernández sobre qué le habría sucedido al fiscal la madrugada del 18 de enero de 2015 cuando fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero.

Fernández también da detalles de la charla que tuvo con el fiscal unos días después de que presentara la denuncia contra la entonces presidenta.

"Primero, (Nisman) me pregunta: '¿me viste anoche en A Dos Voces?'", recuerda el Presidente. "Le digo: 'Mirá, si es así, la verdad es una bomba'". Según Fernández, Nisman le respondió: "No, no, no, yo estoy muy seguro".

El diálogo sigue, según reconstruye el Presidente: "(Nisman) Me habló de que había hablado con mucha gente por el programa del día anterior (en el canal TN), que todo el mundo le había dicho que estuvo muy bien. Y entonces en un momento yo le digo: 'Mirá, el problema con tu denuncia es que no conozco en qué se funda'. (Nisman) Hizo una serie de afirmaciones que no sé qué sustento probatorio tienen".

En 2015, tras la muerte de Nisman y cuando la causa sobre el memorándum avanzaba, Alberto Fernández había sido muy crítico del memorándum con Irán y en una entrevista con el periodista Nelson Castro aseguró que se trataba de "un encubrimiento" a los iraníes acusado del atentado a la AMIA.

Además, en una columna de opinión publicada por el diario La Nación el 16 de febrero de 2015, Fernández había criticado a la entonces presidenta.

"Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán sólo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar", escribió.

En el documental también aparecen hablando el ex espía Jaime Stiuso, la fiscal Viviana Fein y el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, que fue uno de los primeros en entrar al departamento de Puerto Madero.

Stiuso, que colaboró con Nisman en la investigación sobre el atentado a la AMIA, da su versión de por qué no le atendió el teléfono a Nisman luego de que presentara la denuncia, a pesar de que eran cercanos.

"Primero no le contesté porque estaba en vibrador. A parte de eso si hubiera escuchado no iba a hablar con él. Prendías el televisor y no era Nisman, era Stiuso y su títere Nisman. Lo iba a terminar de hundir si lo atendía".

Los peritos de Gendarmería que hicieron el estudio en el que se confirmó que Nisman lo asesinaron también aparecen el documental.

Explican cómo se realizaron las pruebas en la recreación del baño, cómo fue el cálculo de la hora de la muerte y vuelven a ratificar que el fiscal fue asesinado por dos personas, que le dieron ketamina para inmovilizarlo y que luego le dispararon sosteniendo la mano del fiscal. Hace unas semanas, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, puso en duda ese peritaje y dijo que iba a "revisar" la actuación de la fuerza en ese trabajo.