Donald Trump advirtió que EE.UU. no soportará más amenazas: "Tenemos 52 sitios iraníes en la mira"

El presidente estadounidense se refirió a las represalias mencionadas por el régimen persa, y justificó el operativo en el que murió Qassen Soleimani

En medio de escalada de tensiones en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia contra el régimen persa, que en las últimas 48 horas profirió una serie de amenazas sobre ataques a objetivos estadounidenses.



"Que sirva como una advertencia, que si Irán ataca a cualquier estadounidense u objetivo estadounidense, tenemos en la mira a 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses capturados por Irán muchos años atrás), algunos de muy alto nivel e importancia para Irán y la cultura iraní, Y SERÁ MUY RÁPIDO Y MUY FUERTE", escribió el mandatario.

Te puede interesar ¿A qué se dedicarán los exfuncionarios de Macri que se quedaron desocupados el 10 de diciembre?

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

Te puede interesar Tiempo de definiciones en telecomunicaciones: Martín Olmos quedaría al frente de la subsecretaría TIC





Y agregó: "Los Estados Unidos no quieren más amenazas".

Te puede interesar Kicillof negocia con intendentes de Juntos por el Cambio para destrabar la ley impositiva

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020





El viernes por la madrugada el líder militar y uno de los hombres más poderosos del régimen persa, Qassen Soleimani, murió durante un operativo con un drone estadounidense en el aeropuerto de Bagdad, junto a otros líderes chiítas de alto perfil.



En otro de los mensajes, el mandatario mencionó a Soleimani como un "líder terrorista", que acababa de asesinar a un estadounidense, en referencia al contratista muerto en un ataque en Irak el 27 de diciembre pasado.



"Esto sin mencionar la gente que ha asesinado en el pasado", escribió Trump sobre quien fuera líder de las Fuerzas Quds, un cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní y número dos del Ayatollah Alí Khamanei.



El presidente recurrió a Twitter después de que facciones proiraníes aumentaran la presión sobre las instalaciones estadounidenses en todo Irak con el lanzamiento de proyectiles, parte de una escalada de tensión desatada tras el asesinato de Qasem Soleimani, conocido como el segundo hombre más poderoso de Irán.



En lo que parece ser el primer ataque de represalia, dos disparos de mortero impactaron el sábado cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, dijeron fuentes de seguridad. Casi simultáneamente, dos cohetes impactaron contra la base aérea de Al Balad donde están desplegados soldados estadounidenses, dijeron fuentes de seguridad.



El ejército iraquí confirmó los ataques en Bagdad y en Al Balad, y dijo que no hubo víctimas. El ejército estadounidense también informó de que no hubo heridos entre las tropas de la coalición.



Sobre otras posibles represalias contra Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado en el que asegura que "en este momento no hay una amenaza específica y creíble contra la patria".



Además, el sábado los iraníes izaron bandera rojas, también conocidas como las ‘banderas de la venganza’, una promesa de represalias por la muerte del general. La televisión estatal iraní transmitió cómo se izaron las insignas sobre los minaretes de la venerada mezquita de Jamkaran en la ciudad santa de Qom. En el Islam chiíta, las banderas rojas, que también se han izado en las manifestaciones de Teherán, simbolizan la sangre derramada injustamente y sirven como llamada a la venganza de la persona asesinada.



El 4 de noviembre de 1979, un grupo de estudiantes y jóvenes iraníes tomaron por asalto el edificio de la embajada de los Estados Unidos en Teherán, en medio de una insurrección que tiró abajo el régimen monárquico y que pasó a la historia como la Revolución Islámica. Con el asalto a la sede diplomática tomaron de rehenes a 52 ciudadanos estadounidenses, que son los mencionados este sábado por el presidente estadounidense.



La toma de la embajada se prolongó por 444 días y fue el motivo de la ruptura de las relaciones entre EE.UU. e Irán. Analistas coinciden en que la de los últimos días es la mayor crisis entre ambos países desde entonces.