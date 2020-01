Donald Trump: "Si Irán ataca sufrirá una respuesta tal vez desproporcionada"

"Si Irán atacara a cualquier personas u objetivo estadounidenses en Estados Unidos sufrirán de manera inmediata una respuesta tal vez de manera desproporcionada", amenazó en su cuenta de Twitter el presidente Donald Trump.​

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!