Estados Unidos aclaró que "no hay ninguna decisión de abandonar Irak"

Lo dijo el secretario de Defensa, Mark Esper, luego de que se conociera una nota del Ejército en la que se mencionó una pronta "reubicación" de las tropas

Estados Unidos aclaró que "no hay ninguna decisión de abandonar Irak", después de que se conociera una nota del Ejército en la que se mencionó una pronta "reubicación" de sus tropas en el país árabe.



La aclaración la hizo el secretario de Defensa, Mark Esper, durante una rueda de prensa en el Pentágono.



Minutos antes, los medios estadounidenses difundieron el contenido de una nota enviada por el Ejército de la potencia norteamericana al Ministerio de Defensa iraquí en la que anunció la reubicación de sus tropas "en el transcurso de los próximos días y semanas".



"En debida deferencia a la soberanía de la República de Irak, y según lo solicitado por el Parlamento y el primer ministro iraní, la Coalición Internacional contra el Estado Islámico de Irak reubicará las fuerzas en el transcurso de los próximos días y semanas para prepararse para el desplazamiento posterior", dice la nota.



La misiva no añadió detalles sobre cuáles serán los alcances de la reubicación ni del "desplazamiento posterior", pero Epstein aclaró de inmediato que no se trata de una retirada.



Este domingo, el Parlamento iraquí pidió al gobierno que gestione la retirada de las tropas extranjeras, tras el asesinato, cerca del aeropuerto de Bagdad, del líder militar iraní Qasem Soleimani.



Informes coincidentes de prensa señalan que Estados Unidos ha ubicado cerca de 5.000 soldados en diversas bases militares de Irak, con el alegado propósito de impedir la actividad del Estado Islámico (EI).



Varios analistas señalaron que un retiro de las tropas estadounidenses, además de alimentar la amenaza del resurgimiento del EI, puede derivar en un aumento de la influencia de Irán sobre Irak, ambos con población mayoritaria chiíta.



Estados Unidos había retirado sus tropas de Irak a finales de 2011, después de la invasión de 2003, pero los soldados volvieron tres años después por un pedido del gobierno.



Después de la derrota del EI, en 2017, aumentaron las presiones en Irak para lograr la salida de los soldados estadounidenses, las cuales se potenciaron ahora a causa del asesinato en Bagdad de Soleimani.



Hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había afirmado que sus tropas no saldrán de Irak si Bagdad no compensa antes los gastos por la construcción y mantenimiento de una base militar "extraordinariamente costosa".



"Si nos piden que nos vayamos y si no lo hacemos de una manera muy amistosa, les impondremos sanciones como nunca antes han visto. Esto hará que las sanciones contra Irán parezcan un poco aburridas", dijo, citado por Sputnik.



"Tenemos allí -añadió- una base aérea extraordinariamente costosa. Su construcción costó miles de millones de dólares. Mucho antes de mi llegada. No nos iremos al menos que nos paguen por ella".