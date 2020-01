Oficialismo y oposición: el fuego cruzado que se generó por la Ley Impositiva que no dejó conforme a nadie

Mientras Axel Kiciloff acusó a otros espacios de "desfinanciar la provincia", legisladores opositores celebraron haber evitado la "desmesura impositiva"

La Ley Impositiva sancionada el miércoles por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires dejó a todos los sectores inconformes. El proyecto impulsado por el oficialismo sufrió modificaciones que la oposición impuso como condición para apoyar la sanción del mismo.

"¿Cómo vas a hablar de impuestazo en una norma que no sube los impuestos y que a los sectores medios, pequeños productores y pequeños propietarios les bajaba el Inmobiliario? ¿Cómo va a ser un impuestazo si la gran mayoría paga o igual o menos?", se preguntó el Axel Kicillof en una entrevista con Télam.

El conflicto se originó a fines de diciembre pasado cuando el Gobierno intentó tratar en el Senado provincial un proyecto de ley en la misma sintonía pero sin consensuar previamente ningún punto. En aquel entonces, muchos Senadores se manifestaron en total desacuerdo y se negaron a dar quórum para tratar la iniciativa en esos términos.

A raíz de ello, el Gobernador debió enviar un nuevo proyecto, con muchos puntos previamente acordados con la oposición, a la Cámara baja. Pero a pesar de haber sido él el de la iniciativa, no quedó conforme. "Terminaron defendiendo a los que más tienen. Usaron la mayoría que tienen (en el Senado) no para mejorar la ley sino para beneficiar a los que más tienen y desfinanciar a la provincia", aseguró Kicillof.

Sus declaraciones fueron acompañadas por la vicegobernadora y ex intendenta de La Matanza, Verónica Magario, para quien las modificaciones que debieron realizarle al proyecto para que pueda ser aprobado alteraron su espíritu.

"Esta ley impositiva fiscal estaba destinada a poder empezar a trabajar rápidamente en nuestras escuelas, hospitales y en la emergencia social", aseguró Magario, quien además aseguró que bajo estas condiciones la provincia se "perderá de recaudar 10 mil millones de pesos, que repercutirán en menos escuelas y hospitales arreglados y en (menos) ayuda social".

Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia, también se sumó al tono de las declaraciones del resto de su espacio y en diálogo con la emisora FM Futurock afirmó que con los cambios insertados en la ley "se favorece a los poderosos, a teleoperadoras de cable, agroexportadores y puertos", aunque aseguró que el Gobernador no vetará ningún artículo.

La ministra agregó que muchos intendentes de Juntos Por El Cambio están en contra de la decisión que tomaron los legisladores de su espacio durante la sesión del miércoles, dado que, según ella, la ley los desfinancia.

Por su parte, el senador de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, reconoció al aprobar la norma que "no era un impuestazo", aunque sí "una desmesura en algunos temas". Además aseguró que la posición intermedia a la que se llegó es aceptable para ambas partes: "No es cuestión de ganar y perder, cedió el oficialismo y cedió la oposición y sabemos que no es la mejor ley, hubiéramos preferido que no se ataque tanto al sector agrícola ganadero". Por último cooncluyó que con lo sancionado, el Poder Ejecutivo está en condiciones de gobernar, mientras que los opositores evitaron lo que considera un exceso.

En consonancia, Elisa Carrió celebró los cambios impulsados por Juntos por el Cambio y felicitó a los legisladores que "no votaron ninguna suba de impuestos".

⁦Con ⁦@elisacarrio⁩ felicitamos a los legisladores de la ⁦@ccari_ok⁩ q pusieron freno al impuestazo de ⁦@Kicillofok⁩ . La otra gran estafa es la NO actualización del minimo no imponible de ganancias. Atenti ⁦@alferdez⁩ pic.twitter.com/R12U8DcPro — Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) 9 de enero de 2020

En cambio, en diálogo con radio El Destape, Gustavo Posse, intendente de San Isidro de Juntos por el Cambio, consideró que la ley "no deja conforme a nadie y que no quería "quedar pegado a los que votaron el incremento del 75%", en referencia al impuesto inmobiliario.

Entre las modificaciones figura un cambio al impuesto inmobiliario; un tope del incremento del 55 por ciento a viviendas de hasta $ 1.712.750 y una ampliación al porcentaje de bonificación por el pago en una cuota de los impuestos, del 25 al 35 por ciento.

En lo que tiene que ver con Ingresos Brutos, se bajaron las alícuotas para la televisión por cable, del 3 a 2%, se bajó la alícuota para elaboración de vinos del 5 al 4% y se redujeron las que afectan a servicios notariales y de contabilidad del 4% y el 4,5% según facturación al 3,5% y 4% según facturación.