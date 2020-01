Durante un acto oficial, Alberto Fernández citó al "filósofo Pipo Gorosito"

El presidente habló así sobre las "enseñanzas filosóficas" que le dio Gorosito cuando este fue técnico de Argentinos Juniors, el equipo por el cual hincha

El presidente Alberto Fernández no puede esconder su pasión por el fútbol y, en especial, por Argentinos Juniors. Tanto es así que durante en el acto oficial realizado el jueves en San Fernando, donde presentó el Programa "Argentina Hace", citó al "filósofo Pipo Gorosito".

De esta forma, Fernández mencionó al actual entrenador de Tigre y ex del club de sus amores, para ejemplificar lo que consideró el rumbo correcto de manejar el país.

El presidente habló así sobre las "enseñanzas filosóficas" que le dio Gorosito cuando este fue entrenador del equipo de la Paternal. Esa "enseñanza", dijo, ocurrió luego de que el primer mandatario dejara de ir a la cancha del Bicho porque no le gustaba el juego de un ex entrenador.

"Resulta que hace unos años tuvimos un técnico que no me gustaba mucho cómo hacía jugar a Argentinos Juniors, que especulaba mucho, que mandaba centro a las olla a ver si algún grandote cabeceaba. Entonces yo le dije al presidente del equipo: 'Yo no vuelvo más a la cancha hasta que Argentinos juegue al fútbol", relató Fernández en el acto, tema para el al pedir "una licencia". Luego, Fernández dijo que un día cambió el técnico.

"El presidente del club le contó a este nuevo entrenador: 'Alberto no quiere ir más a la cancha porque dice que el equipo especulaba y se había olvidado de jugar al fútbol'. Entonces el nuevo técnico me dio una enseñanza filosófica de vida", continuó.

"Me dijo: 'Las cosas te salen mucho mejor cuando jugás bien que cuando especulás, por lo tanto el secreto es jugar bien no es especular. Esa frase me la dijo mi querido Pipo que está acá con nosotros. Gracias, Pipo, gracias". Gorosito, que estaba en el acto, se paró de su silla para saludar ante los aplausos.

Finalmente, concluyó: "No olvidemos la enseñanza del filósofo Pipo Gorosito. Si hacemos las cosas bien, es muy posible que todo salga mejor. Sigamos trabajando todos, unidos llegamos, unidos recuperamos el Gobierno, unidos vamos a reconstruir el Gobierno".