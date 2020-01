Recorte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires: ¿una medida solidaria o un castigo?

La Casa Rosada reducirá cerca de 30 mil millones de pesos los fondos de coparticipación que recibe la Ciudad. El rechazo de la oposición no se hizo esperar

La decisión del Gobierno de Alberto Fernández de bajarle en un punto el índice de coparticipación que le otorga a la Ciudad de Buenos Aires, al frente de Horacio Rodríguez Larreta, levantó polvareda este viernes. Desde el arco opositor se expresó un fuerte rechazo a la medida ya que, a su entender, es una forma de asfixiar al distrito porteño.

No obstante, el Gobierno nacional destaca la necesidad de que haya un mayor equilibrio general en todo el territorio. Esto va en línea con el reclamo que días atrás hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Ella fue una de las primeras que planteó públicamente la controversia al destacar "la excesiva" porción de fondos que se le dio a la Ciudad de Buenos Aires como compensación por el traspaso de la Policía Federal y su transformación en Policía porteña.

El índice de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires se define por decreto, ya que el distrito quedó fuera del acuerdo de 1988 cuando no había sido declarado distrito autónomo.

Por eso, Fernández usará el mismo mecanismo que Mauricio Macri utilizó en enero de 2016 cuando, a poco de asumir la presidencia, por decreto aumentó de 1,4 a 3,75% el porcentaje de coparticipación para la Capital.

Ese 2,35% demás -que después quedó en 2,10%- es plata que Nación le dio a la Ciudad por los 20.200 policías que le traspasó. De esa porción, más de un 80% estaría destinado a sueldos de la fuerza. Ahora la reducción que tiene prevista el gobierno del Frente de Todos será del 1%.

Desde el Gobierno de la Ciudad aseguraron que por ahora se mantendrán en silencio, al menos hasta que se oficialice la medida.

Este viernes, el presidente Fernández minimizó la polémica generada por la decisión de reducir el porcentaje de fondos coparticipables que recibe la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que "es más una noticia desmedida que un problema real", ya que remarcó que "no es nada que no se pueda resolver".

"Vamos a ver como lo resolvemos, pero no es nada que no podamos resolver", sostuvo el mandatario al ser consultado sobre el recorte que hará la Nación en los próximos días y que generó repudio de parte de dirigentes oficialistas porteños.

En declaraciones a la prensa antes de ingresar al Centro Cultural Kirchner, el jefe de Estado se refirió a las negociaciones que mantienen por este asunto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Hablamos en su momento. Siempre he tenido una buena respuesta de su parte. Es más una noticia desmedida que un problema real", añadió.

No obstante, el Poder Ejecutivo Nacional asegura que viene dialogando con Rodríguez Larreta esta baja de la coparticipación federal en el marco de un "contexto de emergencia" que atraviesa el país, y en la búsqueda de "consenso con todos los sectores" y de un "equilibrio general" en todo el territorio.

Esta explicación no parece convencer a los dirigentes opositores, especialmente representantes de Juntos por el Cambio, que prefirieron hablar de "estafa" y "castigo" para referirse a la quita del porcentaje de coparticipación que recibirá la Ciudad de Buenos Aires por la transferencia de la Policía Federal.

"No vuelven mejores", aseguró a través de su cuenta de la red social Twitter la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse a la medida, que aún no fue oficializada.

"La Constitución es taxativa: el traspaso de funciones es con recursos", dijo la ex funcionaria macrista, quien está al frente del PRO.

En ese sentido, advirtió que "cambiar las reglas de juego y sacarle la coparticipación a CABA cuando presta el servicio de Policía es una clara extorsión".

"Vuelven al látigo y la billetera contra las provincias y CABA", aseguró.

Por su parte, el legislador porteño del GEN Sergio Abrevaya expresó rechazo a la decisión al afirmar que "es una estafa, así no vamos a poder pagarla" y remarcó que el gobierno nacional quiere "colapsar la Ciudad".

"Los Gobernadores multimillonarios ven disminuidos sus ingresos y se los quieren sacar a la Ciudad, pero esta vez vino lo peor. Como no les funciona el impuestazo en la Provincia de Buenos Aires, en vez de devolverle la plata que le sacó la Nación, se la quieren sacar a la Ciudad", enfatizó Abrevaya.

Asimismo, dijo que "exprimen a la Ciudad de Buenos Aires que aporta el 25% del Producto Bruto Nacional y sólo se queda con 3.5%. ¿Qué más quiere el Gobierno Nacional para cubrir su déficit?".

"La ‘solidaridad’ para las oligarquías provinciales la quieren hacer con plata de otros", afirmó.

Luego, el presidente de la Coalición Cívica-Ari, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, advirtió que la medida implica "sacarle importantes recursos a la Ciudad" y calculó que serían alrededor de "más de $36.000 millones".

"Es una situación que nos preocupa porque afectaría los derechos de millones de ciudadanos. Le recordamos al Presidente que Buenos Aires es la ciudad de todos los argentinos, no sólo de quienes vivimos aquí", agregó.

Por su parte, Federico Pinedo, ex presidente del Senado de la Nación, dijo que la decisión es "inconstitucional".

AL respecto destacó que "la coparticipación de la Ciudad se rige por la Constitución que manda que toda transferencia de servicios se hace con recursos".

"Eso no se modifica por decreto", enfatizó Pinedo.

Otro que expresó su rechazo fue el legislador del Frente de Izquierda y ex candidato a jefe de Gobierno porteño Gabriel Solano, quien dijo que "el objetivo no será favorecer al interior sino hacer un nuevo ajuste para pagar la deuda".

Otro que alzó su voz para cuestionar la inminente medida fue el diputado nacional de Cambiemos Fernando Iglesias.

"Le quitan 30.000 millones anuales de la coparticipación al distrito que más aporta, por venganza, por jodidos, para dárselos al emperador #Chikitoff, pero mencionan a Alberdi y Sarmiento en los discursos. Empate", aseguró Iglesias.

El Gobierno nacional busca "consenso con todos los sectores"

El secretario de Prensa y Comunicación de la Presidencia, Juan Pablo Biondi, afirmó que el Poder Ejecutivo Nacional viene dialogando con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una baja de la coparticipación federal en el marco de un "contexto de emergencia" que atraviesa el país, y en la búsqueda de "consenso con todos los sectores" y de un "equilibrio general" en todo el territorio.

"El gobierno nacional se encuentra discutiendo, no sólo con la Ciudad de Buenos Aires, sino con todas las jurisdicciones del país, cuál es la situación fiscal en la que se encuentran", explicó el funcionario.

La negociación con Rodríguez Larreta la lleva adelante el Ministerio del Interior y el tema fue puesto en principio sobre la mesa por el propio Alberto Fernández cuando lo recibió en sus oficinas de Puerto Madero, antes de asumir la Presidencia hace exactamente un mes.

Según fuentes oficiales, aún "no está definido el monto ni cuándo se efectivizará esa baja", pese notas periodísticas que hablan hoy de un porcentaje ya convenido.

En tanto, Biondi puntualizó que las conversaciones con Rodríguez Larreta "se enmarcan en un espíritu de diálogo con todos los sectores y atendiendo las necesidades de cada provincia, que es también la de los argentinos viviendo en ellas, con un espíritu solidario y de unidad".

"Es un momento para ser solidarios -enfatizó-. No puede ser que en este estado de situación algunos tengan presupuesto para temas que en un contexto de emergencia se podrían postergar y otros no tengan ni para pagar los salarios".

Al respecto, Biondi dijo que "se tiene que buscar un punto de equidad y equilibrio donde debatir esta problemática y, con esa convicción, se está discutiendo y agradecemos a todos los sectores la voluntad de diálogo".

Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que "todos entienden la compleja situación económica que atraviesa la Argentina y es necesario que seamos responsables y hagamos un esfuerzo para salir adelante" y enfatizó que "la voluntad del Gobierno sigue siendo el consenso con todos los sectores".

Puntualmente sobre la negociación con la ciudad de Buenos Aires, insistió en que "se viene dialogando en este sentido y el gobierno nacional reconoce la buena voluntad y la comprensión de sus autoridades sobre la realidad que atravesamos".

"La Ciudad entiende que tiene una situación de privilegio en un contexto financiero general. Y no se trata de partidos políticos ni afinidades. Provincias gobernadas por el mismo espacio político que gobierna la ciudad también tienen necesidades financieras acuciantes", concluyó el funcionario.

En las últimas horas se supo que l gobierno de Alberto Fernández bajaría en un punto el índice de coparticipación que le otorga a la Ciudad de Buenos Aires, al frente de Horacio Rodríguez Larreta.

Esto equivaldría a más de 30.000 millones de pesos, según anticiparon en la Casa Rosada, aunque aún se está terminando de definir el porcentaje y comenzaría a regir antes de fin de mes.

Esta decisión se basa en retrotraer parte del aumento que había sido dado por el expresidente Mauricio Macri cuatro años atrás, con el que se iba a financiar la creación de la policía porteña.

En ese entonces, se incrementó el porcentaje que recibe la ciudad de 1,4% a 3,75% sobre el total de recursos que se distribuyen entre todas las provincias del país.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo este lunes en la Casa de Gobierno en una reunión con el ministro De Pedro, quien le adelantó el plan de volver atrás con el decreto del 2016 con el que había aumentado 2,25 puntos a favor de la Ciudad.

El índice de coparticipación de la Capital se define por decreto porque quedó fuera del acuerdo de 1988, cuando todavía no había sido declarada distrito autónomo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner fue quien planteó en declaraciones públicas la excesiva porción de fondos que se le dio a la ciudad de Buenos Aires como compensación por el traspaso de la Policía Federal y su transformación en Policía de la Ciudad.

Por otra parte, el distrito al frente al frente de Rodríguez Larreta aporta casi un cuarto de la masa nacional y si hay una quita, según la visión de la oposición, debería buscarse la forma de compensarla.

La Ciudad es la que mayor porcentaje de recursos de recaudación propia vuelca para hacer frente a sus gastos, y también la de mayor poder adquisitivo de sus habitantes.

En la actualidad recibe $126 mil millones anuales por coparticipación, de manera que si se le resta de 1 punto, se reducirían los fondos nacionales girados a la Ciudad en $36 mil millones.