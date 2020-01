Parrilli también cuestionó a Alberto Fernández: "Que me disculpe, pero hoy hay presos políticos"

El actual senador se paró del lado de Bonafini con respecto a los presos kirchneristas e incluyó dentro de esa categoría a De Vido, Boudou y Milagros Sala

La situación de los supuestos presos políticos desencadenó la primera gran división de opiniones dentro del nuevo Gobierno. Las declaraciones del Presidente, Alberto Fernández, quien afirmó que "en Argentina no hay presos políticos sino detenidos arbitrarios" desató una ola de críticas dentro de su propio espacio.

Hace unos días, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le solicitó que deje en claro "de qué lado está" dándole a elegir entre "el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto, o los presos políticos". Bonafini había puntualizado sobre el caso del ex vicepresidente Amado Boudou, pero ahora, el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia y actual Senador por Neuquén señaló que "acá hay presos políticos" y sumó otros nombres que a su juicio ingresan en dicha categoría.

"Que me disculpe el Presidente, yo respeto su opinión, pero hoy en la Argentina hay presos políticos. Amado Boudou, Julio de Vido y Milagro Sala son presos políticos", afirmó Parrili, quien agregó que con su opinión "no busca condicionar a nadie".

En su momento, Fernández había asegurado que tenía "una diferencia conceptual sobre qué es un preso político, que en todo el mundo es un preso sin proceso, alguien que queda a disposición del Poder Ejecutivo".

Posteriormente, aclaró cuál es la condición que para él tienen algunos ex políticos privados de su libertad: "En Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero solo los detienen porque son opositores. ¿Cómo es posible que gente, que pudiendo estar en libertad soportando el proceso, tiene que estar detenida?".

Hace unos días, el Presidente se reunió con referentes de movimientos de Derechos Humanos en la Casa Rosada y les solicitó que dejen que decir que en Argentina y bajo su Gobierno, hay presos políticos. Además, volvió a dejar clara su postura sobre que los casos que se dieron en nuestro país son de "detenidos arbitrarios".

Por último, Parrrilli aseguró con respecto a Boudou, Sala y De Vido que "no hay elementos suficientes en los expedientes para condenarlos" y sólo realizó una diferenciación en el caso de Julio López, el ex secretario de Obras Publicas que fue hallado arrojando bolsos con dinero en un convento. "Es otra cosa, lo agarraron in fraganti", afirmó sobre el funcionario que trató de ocultar 9 millones de dólares.