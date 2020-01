Tensión en la CGT por una posible suspensión de paritarias: "No avalamos las sumas fijas, queremos la libertad de discutir"

La idea de frenar las negociaciones salariales por 120 días y reemplazarlas por aumentos de sumas fijas no convence a todos los sindicalistas

Referentes de la CGT se reunirán este jueves para debatir sobre la situación salarial de los trabajadores en lo que hace a las paritarias y a los aumentos por decreto que dio el Gobierno, en medio de cierta preocupación ante versiones sobre una supuesta intención de frenar las negociaciones colectivas.

Durante el encuentro de la denominada "mesa chica" de la central obrera, que tendrá lugar en el sindicato de Sanidad a las 13:00, los gremialistas debatirán sobre qué postura deberán adoptar ante la posibilidad de que la Casa Rosada decida continuar con incrementos de sueldo a través de sumas fijas.

En ese sentido, ya se observa una división entre dirigentes cegetistas que estarían dispuestos a avalar un supuesto pedido de la gestión de Alberto Fernández de frenar por al menos cuatro meses las discusiones paritarias y quienes rechazan esa iniciativa.

"La CGT no avala las sumas fijas. Queremos la libertad de poder discutir. Siempre hemos tenido prudencia, pero eso no significa que no podamos discutir las cosas, porque nadie es dueño de toda la verdad", advirtió uno de los secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña.

De esta forma, Acuña, quien responde al gastronómico Luis Barrionuevo, ya marcó su malestar con el posible pedido de la Casa Rosada, pese a que la semana pasada se había manifestado a favor de las subas salariales por sumas fijas, postergando las paritarias.

Te puede interesar Tribunales, en pie de guerra por el intento de Alberto de reformar el régimen jubilatorio especial

El líder del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio subrayó: "No lo veo bien, porque tiene que ser conversado con los sectores y ver cómo nos ponemos de acuerdo. Sino, es decir que por culpa de los salarios hay inflación. Si hay alguien que perdió, es justamente el salario".

"Si no tenemos la posibilidad de discutirlo, vamos a ir más para atrás, en el sentido salarial, y no va a haber recuperación económica", agregó en declaraciones a radio El Destape.

Respecto al incremento por decreto dado por el Gobierno, Acuña indicó que "el monto fijo fue un adelanto" a cuenta de paritarias e insistió en que en las negociaciones formales "nadie va a pedir lo que no pueden pagar, ni van a dar lo que no pueden pagar".

"Queda en la responsabilidad y se va a ver en la discusión. Lo que quieren la mayoría de los gremios opinan de la misma forma que yo: hay que recuperar el poder adquisitivo del salario para recuperar el consumo, la demanda y generar fuentes de trabajo", señaló.

Y añadió: "Los empresarios son los que alguna vuelta tienen que poner el esfuerzo. Los trabajadores ya perdimos mucho en muchos años. Que ganen menos un tiempo, si esa plata vuelve al bolsillo de ellos con el consumo".

Por su parte, el otro secretario general de la CGT, Héctor Daer, se muestra más dispuesto a avalar los aumentos por sumas fijas y posponer las paritarias, postura que también podrían seguir el resto de los "gordos" y los "independientes".

Incluso estos sectores, en un guiño al Gobierno, se ofrecerán a salir a controlar precios.

En tanto, el líder camionero, Hugo Moyano, quien se mantiene alejado de la conducción de la CGT desde hace años, se mostró en sintonía con la postura de Acuña: "No estamos en contra de nada. Vamos a negociar nuestro convenio de acuerdo a que le permita al trabajador recuperar o mantener el poder adquisitivo del salario. No sé lo que quiere Alberto Fernández", planteó.

Y, en declaraciones a radio La Red, Moyano agregó: "Nosotros vamos a discutir el salario que corresponde para el trabajador (en referencia a las paritarias). No queremos opinar sobre otras organizaciones gremiales".

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani, dijo que no escuchó "de boca de ningún funcionario que fueran a congelar las paritarias por 120 días".

Y adelantó: "Ya le ofrecimos al ministro de Trabajo que participemos en el control de precios y lo voy a llevar a la mesa de la CGT".