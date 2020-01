"Si tengo mala imagen, es por defender a mi Gobierno"

Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, defendió su designación como interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio

El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se refirió a su flamante nombramiento como interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y aseguró que "si tiene mala imagen, es por defender" a su Gobierno.

"No me como esa gilada de que yo tengo mala imagen. Si tengo mala imagen es por defender a mi gobierno. A mí nadie me puede decir corrupto porque el gobierno anterior me hubiese metido preso", sostuvo Aníbal Fernández.

"Soy peronista hasta la médula y lo voy a defender con uñas y dientes. Creo en Alberto Fernández, en Cristina Kirchner y en este proyecto", sentenció.

En declaraciones a radio Con Vos, el ex jefe de Gabinete indicó que está procesado "en cuatro causas sin sentido", pero consideró que "se van a caer y se van a terminar porque no tienen ninguna solución".

Además, al ser consultado sobre si su nombramiento generará críticas al nuevo gobierno, indicó: "Si el Presidente, la Vicepresidenta y el presidente de nuestra bancada creen que yo puedo ayudar es porque han evaluado los eventuales daños. Seguramente suceda que la oposición quisiera desacreditarme".

En ese sentido, subrayó que es amigo de Alberto Fernández desde antes que se convierta en presidente y que, incluso antes de que sea elegido candidato, ya le había dicho que "no tenía vocación de estar en el Gabinete".

"Cuando me escribió el 31 de diciembre para saludarme por el fin de año hablamos un poco para ver cuándo nos podíamos ver y yo le dije que el lunes 6 iba a estar en Buenos Aires. Lo llamé, nos encontramos, él sabía mi postura, pero le dije que si me necesitaba para algo, lo iba ayudar", contó.

Y agregó: "Me llamó Alicia Kirchner para proponerme esto. Le dije: ´Mirá Alicia, si a vos te sirve, yo no tengo inconvenientes. Hablá con el Presidente que yo los acompaño, pero para ayudarlos a ustedes`".

Por último, en contraposición a la postura de Alberto Fernández, aseguró que todavía "hay presos políticos", haciendo referencia a Julio de Vido y a los condenados por la tragedia de Once (Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi), sobre quienes consideró que entran en esa calificación hasta que tengan sentencia firme.

"Tengo 63 años. A esta altura no voy a dejar de decir lo que pienso", agregó.