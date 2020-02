Bonadio: miembros de su juzgado lo recordaron con una emotiva carta

Stornelli recordó con afecto a Bonadio, exaltó sus virtudes como juez y aclaró que nunca tuvo "una cuestión personal con Cristina Kirchner"

A través de una nota, los integrantes del Juzgado Federal Nº11 y otros miembros de los tribunales de Comodoro Py, exaltaron la figura del juez federal Claudio Bonadio que falleció este martes.

El escrito lleva la firma de numerosos empleados del juzgado: secretarios federales, prosecretarios, personal administrativo, asistentes judiciales y otros integrantes del personal de Comodoro Py.

"Quienes firmamos esta carta damos fe de tu calidez humana, tus valores como juez y tus códigos inquebrantables. Lo vimos a lo largo de todos estos años en los que fuiste un jefe ejemplar, profesional, honrado, noble, valiente y afectuoso, apoyándonos en las incontables circunstancias personales que nos tocó atravesar a través del tiempo, dándonos ejemplo de trabajo en equipo y tenacidad", rezaron en el primer párrafo de la carta.

En tanto, agregaron: "tu fortaleza e inteligencia fueron evidentes hasta el último día. Nunca te vimos abatido y conservamos tu imagen de plena energía. Poco importan las injurias que en este momento se digan de vos. Sabemos muy bien quién eras y quién era nuestro Juez, la verdad se impondrá siempre".

Además, destacaron que siempre estarán "orgullosos de haber sido el corazón del Federal Nº 11", haciendo alusión a un lema interno y que Bonadio solía recordar.

"Hasta siempre. Con amor. Tu Juzgado Federal Nº 11", concluyeron en el texto que lleva más de 40 firmas.

El fiscal Stornelli recordó a Bonadio

El fiscal federal Carlos Stornelli lamentó este martes la muerte del magistrado Claudio Bonadio, a quien consideró "un gran juez, con errores y aciertos", y "un ícono de la justicia argentina".

"Fue un gran juez con errores y aciertos, un ícono de la Justicia, era incapaz de meterse en alguna cuestión extraña", consideró Stornelli.

En declaraciones a radio La Red, el fiscal remarcó que si bien tenía "confianza" con el magistrado, no eran amigos: "Él siempre fue muy celoso de su intimidad. No se sabía nada de él. No contaba nada del problema de salud que tenía, ni le gustaba que le pregunten".

Respecto de la enfermedad que padecía, subrayó que Bonadio "sabía cuál era el pronóstico de él y, sin embargo, siguió trabajando hasta diciembre": "Nunca se tomaba vacaciones, se cargó todo al hombro".

"Era un tipo muy fuerte, de mucha determinación y un gran coraje. No veo en la personalidad de él que le preocuparan los detractores", expresó.

Y agregó: "Cuando te hacen operaciones, el que la arma cree que va a lograr algún resultado en vos. Con Bonadio no tuvieron ningún efecto".

Stornelli resaltó que jamás advirtió que el magistrado tenga "alguna cuestión personal con Cristina" Kirchner.

"En muchas causas de corrupción, los imputados nunca contestaron a los hechos. Es más fácil hablar del juez o del fiscal", manifestó.

Por último, se refirió a las declaraciones del abogado Gregorio Dalbón, quien aseguró que a Bonadio "le sienta bien" la muerte.

"Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro", concluyó.