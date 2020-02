Alberto Fernández advirtió que Argentina está asediada "por una deuda cuantiosa"

Al exponer en una Universidad de París, el jefe de Estado aseguró que "durante cuatro años hubo un gobierno que vendió una realidad que no existía"

El Presidente Alberto Fernández planteó una mirada crítica de la situación argentina y aseguró que los líderes que estuvieron en el G20 se sorprenden por el contraste con las expectativas que mostraba en aquel entonces la administración de Mauricio Macri.

"Durante cuatro años hubo un gobierno que vendió una realidad que no existía", remarcó el mandatario al criticar la gestión de su antecesor.

En ese sentido, Fernández afirmó el gobierno de Macri "profundizó" los problemas que dejó la administración kirchnerista y agregó que el ex mandatario "nos trajo otros problemas", pero destacó que "nos volvimos a levantar".

Además, Fernández identificó a la "desigualdad" como el "principal problema" de América latina y advirtió que no es una cuestión de "ideología", sino que se trata de un problema "ético" que padecemos "como sociedad".

En este marco, se refirió a la coyuntura económica local, y remarcó que estamos "asediados por una deuda cuantiosa".

El jefe de Estado se expresó de esta forma al brindar un discurso en el Instituto de Ciencias Políticas de París (Sciense PO París), en el último día de la gira que realizó por Europa.

El Presidente dijo que "la deuda en Argentina es insostenible e imposible de pagar en estos términos y por eso estamos iniciando un proceso de conversación y discusión" con el FMI.

"Con Axel (Kicillof) coincidimos en que pague, lo que no significa que estamos en condiciones de pagar", dijo Fernández en relación a la decisión anunciada ayer por el gobernador de Buenos Aires, y agregó: "Argentina necesita reordenar esa deuda en acuerdo con el Fondo y los acreedores".

Fernández indicó asimismo que "no es verdad que no tenemos un plan, no lo contamos porque estamos en plena negociación y contarlo sería mostrar las cartas" y agregó: "Estamos jugando al póker y no con chicos".

Fernández dijo que los líderes del mundo lo miran con asombro cuando plantea una visión crítica de la economía argentina.

"Dos de ellos me dijeron que estuvieron en el G20 en Buenos Aires y no fue lo que le habían dicho las autoridades; no hay ninguna forma de encarar la realidad que no sea asumiéndola y durante cuatro años hubo un gobierno que vendió una realidad que no existía", aseguró.

Al comenzar su discurso, el jefe de Estado aclaró que no pretendía ser correctamente político, sino plantear dudas para abrir cabezas.

En ese sentido, describió que la Argentina tiene excelentes cualidades y profesionales, pero pese a ello aún no pudo combatir su principal problema: la pobreza.

Además, señaló que la revuelta reciente en Chile fue un llamado de atención para toda la región, cuyo principal inconveniente es la desigualdad social.

"Chile fue durante décadas el país más desigual de América Latina y el gran desafío en la región es el de la igualdad", enfatizó el Presidente argentino al brindar una conferencia magistral para estudiantes del SciencesPo.