Kicillof: "La Provincia tiene que pagar $220.000 millones de deuda y no puede"

El gobernador bonaerense calculó que los vencimientos de 2020 representan el 15% del presupuesto. Qué cree que hubiera hecho Vidal si era reelecta

Tras el fracaso en la negociación de deuda con los acreedores del bono BP21, el gobernador bonaerense Axel Kicillof habló de los vencimientos que debe enfrentar la provincia de Buenos Aires este año e insistió que es "impagable".

En una entrevista con el diario Perfil y ante la consulta de si, conociendo el resultado, hoy hubiera procedido de igual manera con la deuda de 250 millones de dólares que venció, el exministro de Economía de Cristina Kirchner afirmó: "Sí, y explico por qué. Durante días y días me acusaban de ser irracional y que iba a ir a un default innecesario e intempestivo. Cuando eso se evitó, me acusaron de pagar cualquier cosa. Hay analistas que allá ellos. No me quejo ni los critico. Pero me parece que cualquier cosa que hubiéramos hecho se analizaría como que estaba mal. Bajo esa tesis, si se paga está mal, y si no se paga está mal. Si se negocia fuerte está mal, si se negocia débil también".

Y en este sentido, recalcó: "Todo el mundo tiene el derecho a criticar, a expresar sus ideas, la objetividad se acaba después de los datos. Hace falta explicar un poco más la situación. Como bien estaba en tus datos, la Provincia tiene que pagar este año 220.000 millones de pesos de vencimientos de deuda. ¿Los puede pagar? No. No con su presupuesto, no los puede pagar. Porque es casi el 15% del presupuesto y cerca de un 60% se va en pagos de sueldos, nada más. Después, tenés un 20% que es transferencias a municipios y de otros tipos".

"Con ese 20% tenés que afrontar todavía alguna obra, solo como reposición de algún bache. Si ese 15% se va a deuda, no podés comprar un lápiz y no podés hacer una obra", razonó.

"(La exgobernadora, María Eugenia) Vidal y (el expresidente Mauricio) Macri sobreendeudaron a la Argentina y a la Provincia de una forma tan grande que ahora el peso de los servicios de deuda explotó respecto del presupuesto", calculó.

"El presupuesto que tenemos, más en el marco recesivo de tres de los cuatro años del gobierno anterior, hace que llamemos insustentable a la deuda. Con los recursos que tenés no podés afrontarla. Hay vencimientos enormes, en el caso de la Provincia y de la Nación. Y más aún si no crecés y generás divisas. Y una cosa está vinculada con las otras. Si usás el presupuesto para pagar la deuda, no hacés nada más", detalló.

Luego se refirió al video de Macri en un encuentro con militantes del PRO en Río Negro que generó gran polémica porque admitió que durante su Presidencia sabía que emitir deuda generaría una importante crisis económica pero pese a ello su gestión siguió pidiendo préstamos hasta llegar al Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Me parece espantoso lo que dijo, es lo que llaman sincericidio. Buena parte de los que apoyaron y siguen apoyando lo que se hizo con la deuda en el gobierno anterior actúan como si el problema fuera nuestro y cayó del cielo. Como si lo hubiera generado yo. Estoy hace cincuenta días en el gobierno. ¿Con qué me encontré de lo que describe Macri? El afirma que les decía a sus funcionarios: 'Tomás y tomás deuda, hasta que un día te la cortan'. Ojo con eso. No sé como un ex presidente puede decir 'yo decía...'. ¿A quién? Si era el presidente, la responsabilidad es de él", enfatizó.

"Si su rol se limitaba a decir 'cuidado' no estaba ejerciendo como presidente de la Nación", recalcó Kicillof.

"Macri tiene muchas explicaciones que dar. Me gustaría que lo haga. Porque el problema y el desastre lo padecemos todos, no yo como gobernador de la Provincia. Es algo que se nos vino encima", insistió.

"Cuando le dejaron de prestar a la Argentina, le cerraron el mercado, Macri fue corriendo al Fondo. Lo cual tampoco es una buena solución porque el Fondo Monetario en la Argentina tiene también una historia trágica".

¿Qué habría pasado con la deuda de la Provincia si hubieran sido reelectos Vidal y Macri?, le preguntaron a Kicilof.

"Lo que terminó pasando en los últimos meses del gobierno de Macri y de Vidal, incluso cuando el ministro de Vidal se fue a Nación, es que entraron en default. Ellos lo llaman reperfilar. Pero había un vencimiento, no lo podían pagar y, compulsivamente, sin acuerdo de los bonistas, dijeron: 'Esto te lo pago... en otro momento'", concluyó.