Jorge Macri: "Hubiera puesto a alguien con más experiencia política que Marcos Peña como Jefe de Gabinete"

El intendente de Vicente López y titular del PRO bonaerense se diferenció de Jaime Durán Barba al considerar que el ex Presidente "no fue"

El intendente de Vicente López y titular del PRO en la Provincia de Buenos Aires sostiene que el ex Presidente "no fue" y considera que hubiese elegido a otra persona en lugar de Marcos Peña como jefe de gabinete porque este carecía de la suficiente experiencia política.

En una entrevista con el sitio Infobae sostuvo que está "un poquito hinchado" de que en las entrevistas le pregunten por Mauricio Macri. Asimismo, se diferenció de Jaime Durán Barba al considerar que el expresidente "no fue" y agregó que "sería berreta si nosotros como espacio político no aprovechamos la experiencia de los que por ahí no les tocó ganar pero tienen mucho para aportar".

Sobre el video que se difundió por la redes hace unas semanas en el que Mauricio Macri dijo: "Yo siempre decía, cuidado que yo conozco los mercados, un día no te dan más plata y nos vamos a ir la mierda. No, tranquilo, hay que seguir me decían", el intendente indicó que su primo "fue presidente y decidió".

"Era una lucha cultural interna, no es que eso se lo decía a un ministro que no le daba bola", explicó.

"Él le decía a todos: "Muchachos, hay que vivir con lo que tenemos porque no te van a prestar toda la vida. Vio venir lo que iba a pasar, sobre todo post PASO, porque el país no podía entrar en default", agregó.

Te puede interesar Confirmado: Sabina Frederic disolvió la Subsecretaría contra el Narcotráco

En cuanto a las declaraciones sobre Emilio Monzó, quien dijo que "a Macri lo aislaron de la realidad y se rodeó de un perfil de cortesanos", dijo que le pregunten al expresidente de la cámara de Diputados pidió que "la explique él. Él era parte del entorno".

Sobre si alguna vez el ex Presidente "no le dio bola", contestó afirmativamente y agregó que le hubiera gustado que "en algún momento ser más agresivos en tratar de llegarle con asistencia a la clase media en momentos difíciles".

Ante la posibilidad de su candidatura para gobernador de la Provincia de Buenos Aires, dijo que "se viene cocinando hace ocho años. Debo ser el tipo que más veces dijo que tenía ganas de hacer algo y todavía no lo logró" y destacó que este (el tercero) es su último mandato como intendente de Vicente López.

"Todo el mundo dice que Macri no puede ganar en la Provincia de Buenos Aires, yo voy a demostrar que sí, que Jorge puede. ¿Por qué alguien que lleva un apellido asociado a una de las crisis económicas más grandes de la historia argentina podría ganar una elección a gobernador?", se preguntó.

Y dijo que no es igual que su primo y que puede pintar la provincia con unos colores distintos de los que se pintó hasta ahora y lograr ganarla.

En cuanto a la conducción de Juntos Por El Cambio en la Provincia de Buenos Aires, enfatizó que hay "una líder que, sin ninguna duda, es María Eugenia Vidal. Y después tenés una mesa política donde tomamos las decisiones junto a ella conformada por cuatro dirigentes del Pro, cuatro radicales, dos peronistas y dos de la Coalición Cívica".

Ante la consulta sobre si puede liderar el espacio alguien que perdió por quince puntos, contestó afirmativamente "porque los liderazgos tienen que ver con valores, con principios. Mariú no representa menos de esos valores o principios porque no ganó una elección".

Su mirada sobre Kicillof

"No muy exitosa hasta ahora", respondió ante el pedido de análisis de la negociación de la deuda de la provincia que está llevando adelante el gobernador Axel Kicillof

"Igual no critico los estilos. Habrá sentido que era el momento de decir: "Bueno, con todo este capital político, acabo de ganar, me planto firme". Ahora bueno, el mercado le contestó: "Está todo bien, pero no"", resaltó.

Te puede interesar Gobierno envió al Congreso el proyecto para crear "capitales alternas": cuáles son las ciudades elegidas

En cuanto a las discusiones paritarias con los gremios docentes en la provincia, señaló que ve raro que "dos tipos que comparten lista política (el gobernador bonaerense y el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel) se junten a discutir algo tan sensible como es el salario de los trabajadores de un gremio, en este caso docente".

"Hay un punto donde (Baradel) va a entrar en conflicto. ¿Con qué cabeza y con qué corazón se va a sentar en esa mesa, a quién va a representar: a su espacio político o al gremio?", enfatizó

Su mirada sobre el aborto

El titular del PRO bonaerense afirmó que está en contra de la penalización y que "todavía tenemos que hacer muchas cosa para avanzar en una legalización generalizada. Hay que disparar un montón de mecanismos al mismo tiempo. Por ejemplo, la prevención del embarazo adolescente, sobre todo en los sectores más vulnerables, que son los que menos eligen muchas veces".

Y destacó que si fuera diputado, "probablemente votaría a favor, haciendo un montón de salvedades que me gustaría que ocurran antes".

El rol de Marcos Peña

Al ser consultado por Infobae sobre si Marcos Peña tiene que volver a ocupar un rol destacado en una hipotética futura gestión de Juntos Por El Cambio, Jorge Macri consideró que "hay que esperar y ver" y remarcó que "de Jefe de Gabinete hubiera puesto una persona con un poquito más de experiencia política".

"Peña no tenía el perfil que a mí me hubiera gustado", indicó pero remarcó que siempre lo quiere en su equipo.