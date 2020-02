Luego de más de dos meses, reapareció Vidal y aseguró que "los bonaerenses no se dan por vencidos"

En una grabació, la ex mandataria aseguró que "siempre dije que lo mejor que tiene esta provincia son sus bonaerenses, que no se resignan"

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal reapareció en la escena política poco más de dos meses después de finalizar su mandato y, a través de un video aseguró que "los bonaerenses no se dan por vencidos".

En una grabación que le envió al portal Infocielo, la ex mandataria aseguró que "siempre dije que lo mejor que tiene esta provincia son sus bonaerenses, que no se dan por vencidos, que no se resignan, que la pelean todos los días desde distintos lugares, desde Carmen de Patagones hasta el norte de la provincia".

Además, habló de la vida de una mujer que vive en la ciudad de Laprida, Leonor, que el año pasado cumplió 100 años, está cursando la escuela primaria: "No falta ni un día a la escuela, ni aunque llueva".

"Está haciendo la escuela primaria, que por cuestiones familiares tuvo que postergar. No falta ni un día a la escuela, ni aunque llueva. Y la acompaña todos los días su maestra patricia que la pasa a buscar. En Leonor creo que muchos bonaerenses están representados en este bicentenario. Les mando un beso y que todo lo que venga sea mejor", destacó.

La reaparición de Vidal se dio después de un verano en el que las novedades que la rodearon pasaron más por su nueva relación con el periodista Enrique Sacco que por sus intervenciones en el terreno político.

El momento clave en ese sentido fue durante el debate por el aumento de impuestos que impulsó la administración de Axel Kicillof, una propuesta que fue recibida con rechazo por un sector de la oposición, pese a que Vidal había coordinado con el ex Ministro de Economía que los legisladores de Juntos por el Cambio acompañarían el proyecto.

Tras algunas idas y vueltas, con Vidal de vacaciones en París y algunos intendentes de la oposición no conformes con la iniciativa oficial, finalmente la ex mandataria dejó en "libertad de acción" a los alcaldes de Juntos por el Cambio para negociar modificaciones.

Uno de los que encabezó esa negociación fue el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que sin embargo aseguró "el liderazgo de la oposición en la provincia es de María Eugenia Vidal".